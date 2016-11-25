Почему качество критики России в западных СМИ такое низкое?

Одним из главных нареканий к пытающимся задать России трёпку журналистам является их очевидная леность во всём, что выходит у них из-под пера. Есть много фактов, которые на законном основании можно было бы использовать, чтобы показать Россию в дурном свете, но вместо того, чтобы идти трудным путём журналистских расследований, они предлагают крайне сомнительные идеи, основанные на досужих домыслах и спекуляциях. При таком подходе их работа больше напоминает «русскую пропаганду», которую они так любят презирать.

Взять, к примеру, последнюю статью Люка Хардинга в Guardian. Там полная мешанина утверждений, которые не только не обоснованы, но и отличаются чрезмерной крайностью суждений.

Во-первых, Хардинг перечисляет целый ряд вещей, которые «хочется Путину», что вполне может быть, но опять же, может и не быть, поскольку Хардинг не говорит о том, откуда он знает, что у Путина на уме. Далее, отмечая, что западные страны ввели санкции против ряда лиц из ближайшего окружения российского президента, он добавляет: «В Вашингтоне бытует мнение, что их активы, составляющие сотни миллиардов долларов, на самом деле принадлежат Путину». Раньше по слухам у Путина было 40 миллиардов долларов. Теперь это уже «сотни миллиардов долларов». Откуда взялись эти цифры?

Каким бы ни был ответ, Хардинг представляет себе, что Путин нашёл применение своему гипотетически нажитому нечестным путём богатству — поделиться с Дональдом Трампом. Хардинг упоминает о связях Трампа с Полом Манафортом, который был советником бывшего украинского президента Виктора Януковича. На этом основании он заявляет: «Пока неясно, сколько российских денег в портфеле недвижимости Трампа». Под этим «неясно» он имеет в виду, что у него на самом деле нет никаких доказательств того, что Трампа финансировали русские. В поддержку этого он приводит лишь слова Фрэнсиса Фукуямы о том, что Трамп никогда не отзывался плохо о Путине.

Действительно ли Трамп должен россиянам много денег? «Опять же, никто не знает», — говорит Хардинг. Тем не менее, он вполне уверенно добавляет: «В течение многих месяцев распространялись сенсационные теории о том, что у российских спецслужб может быть компромат на Трампа. ФСБ, преемник КГБ, которым когда-то руководил Путин, специализируется на сборе компромата, который можно было бы использовать для шантажа. У них большой опыт прослушки, скрытого видеонаблюдения и других коварных трюков». Во время своего визита в Москву Трамп останавливался в отеле Ritz Hotel. Российские спецслужбы могли получить какие-то видеоматериалы, которыми его можно шантажировать, говорит Хардинг. «Нет никаких доказательств существования компрометирующего видео, — пишет он. — Но ФСБ, конечно, было заинтересовано в такого рода вещах: они, в конце концов, этим и занимаются». На самом деле, нет доказательств существования не только этих плёнок, а вообще нет никаких доказательств!

Если сложить всё это вместе, что получается? «Бытует мнение»; «неясно»; «возможно»; «никто не знает»; «сенсационные теории»; «нет никаких доказательств». Неужели критики Кремля не могут придумать что-то получше?

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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