Сирия: Египет подтвердил поддержку сложившейся вокруг Асада коалиции

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Наконец, Египет занял четкую позицию в отношении Сирии. Это событие имеет большое значение и коренным образом меняет ситуацию. Выступая 22 ноября на канале португальского телевидения RTP президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси публично подтвердил свою поддержку силам сирийского президента Башара аль-Асада. В ответ на вопрос о том, отправит ли Египет войска в Сирию, он заявил: «Наш приоритет заключается в поддержке нашей армии в таких вопросах, как контроль некоторых частей Ливии и борьба с экстремистскими силами для установления мира, в том числе в Сирии и Ираке».

Открытая поддержка Египтом собравшейся вокруг Асада коалиции является меняющем условия игры событием фундаментального значения. На Западе война в Сирии рассматривалась как большей частью конфликт между суннитами и шиитами. Теперь же крупнейшее суннитское государство приняло сторону сирийского правительства, чтобы стать коалиционным союзником с Россией. Межконфессиональная интерпретация конфликта более недействительна.

Сирийские вооруженные силы и их союзники 26 ноября сумели захватить контроль над Ханано — ключевым районом в северо-западной части города Алеппо, который последние несколько месяцев был ключевой точкой. После освобождения Алеппо поддерживаемая Россией коалиция в Сирии будет контролировать огромные территории страны.

Решение Египта поддержать правительство Сирии дало хорошую возможность влиять на события в регионе в позитивном ключе.

В более широком смысле, объединение стран коалиции свидетельствует о том, что в какой-то момент в будущем из коалиции, собравшейся для борьбы с региональным терроризмом, может появиться независимый от США военный блок.


Источник перевод для MixedNews — molten

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