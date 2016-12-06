Потенциальную войну в космосе между США, Россией и Китаем можно предотвратить?

По имеющимся данным, американские военные готовятся к войне в космосе с использованием мощных лазеров и спутников-камикадзе. Этот сценарий, скорее всего, начнется с кибератак, которые выведут из строя спутники, что приведет к потере связи. Такой прогноз был высказан в документальном фильме «Война в космосе: следующее поле битвы».

«Там куда приходят люди, всегда бывают конфликты», говорит руководитель стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

На этом фронтире Соединенные Штаты могут столкнуться с Китаем и Россией, оба из которых являются главными противниками. Россия уже разместила предполагаемый спутник-камикадзе под названием «Космос-2499». Даже у Китая есть собственное боевое космические возможности — спутники «Шиян», которые легко могут выводить спутники с их орбит.

Из-за предполагаемых «угроз», исходящих от других стран, США также готовятся. Но можно ли предотвратить войну в космосе? Представители Пентагона, как сообщается, разрабатывают космические законы, специально на случай, когда спутник будет уничтожен.

«Так же, как и морские законы, они со временем должны будут привести к более безопасному и ответственному поведению», говорит контр-адмирал Брайан Браун.

Даже Организация Объединенных Наций установила Договор о космосе от 1967 года, который запрещает все орбитальные или базирующиеся на Луне средства поражения. Договор также устанавливает принцип, согласно которому ни одна страна не может претендовать ни на одно небесное тело, найденное в пространстве, как на свое собственное. Такое соглашение способствовало мирному сотрудничеству на протяжении десятилетий.

Однако обновленные космические законы могут помочь международному сотрудничеству, когда речь идет о разведке космического пространства. Такие обновленные законы в будущем могут сильно помочь снизить вероятность космической войны.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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