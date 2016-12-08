Разворот Трампа к России: «мелкий Джо ничего не дает просто так»

Когда будет писаться книга о потерянном десятилетии Америки во внешней политике, о строительстве нации в Ираке, резких выводах, линиях на песке, жизни на дикой стороне, то отдельная глава должна быть написана об издержках упущенных возможностей сотрудничества с Россией 20 лет назад.

Это было наше несчастье, что героический Борис Ельцин свалился в неадекватность в то время, когда Билл Клинтон был отвлечен собственными сомнительными авантюрами. Если бы не это, мы могли бы избежать глупого расширения НАТО, растущей враждебности между нашими двумя странами и даже, возможно, ближневосточного болота.

В то время, когда мы могли бы искать партнерства с Россией, мы расширяли НАТО на страны бывшего Советского блока вплоть до 100 километров от Петербурга. А потом этим дразнили русских. Помните тот корабль, над которым в апреле пролетал российский боевой самолет? Один конгрессмен сказал мне, что с его борта был виден Санкт-Петербург.

Безобразие, что земли этих русских находятся так близко к нашим военным базам! Мы, те же, кто изобрел понятия сферы влияния страны, не имели аргументов, когда русские возражали против военного альянса у самых их дверей, альянса, который и был создан в свое время с четкой антирусской направленностью.

Наши СМИ продвигали антироссийскую истерию, когда полагали, что это поможет Хиллари в ее президентской кампании. А что все эти электронные письма из WikiLeaks? Не обращайте на них внимания, говорили нам, потому что они — часть кампании русских по дезинформации. Дезинформации? Даже в стане Клинтон никто не утверждал, что письма могли быть подделкой. Тем не менее даже сейчас левые говорят о влиянии русских во время нашей предвыборной кампании, стараясь делегитимизировать победу Трампа.

Однако они проиграли, но все еще этого не поняли. Но если хотят узнать, что ждет дальше, то пусть перечитают апрельскую речь Трампа: «Моя внешняя политика всегда на первое место будет ставить интересы американского народа и американскую безопасность превыше всего. Это должно быть первым».

Это принцип из Лу Рида: «Мелкий Джо ничего не давал просто так, все должны были платить и платить«.

А что в этом такого? Может кто объяснить, что мы получили от принятия Албании в НАТО? Или почему мы должны выбирать наших союзников в соответствии с тем, каковы их взгляды на однополые браки?

Предложенный Трампом разворот к России обещает стать главным краеугольным камнем его внешней политики. «Некоторые говорят, что русские не будут разумны», говорит он. «Я собираюсь это выяснить». И я не думаю, что это будет трудно, учитывая поступающие из Москвы сигналы.

Президент Обама хвастал, что находится на правильной стороне истории. Но нет никаких правых сторон, есть только страны, преследующие свои интересы и видящие наив и слабость.

И эти наив и слабость были более чем явно видны после отступления от линии на песке, когда Америка повесила себе на спину «ударь меня».

Мы можем винить русских за то, что они этим воспользовались или Обаму за это приглашение, в любом случае, пришло время когда более мудрая администрация Трампа, которая «не мигнет», заключит большую сделку в которой признает Россию стратегическим партнером, страной с законной озабоченностью за свои сферы влияния и ее историческую роль в качестве защитника восточного православия.

С Россией мы можем положить конец борьбе в Сирии и уничтожить ДАИШ. Без России мы не сделаем этого. С идеей Хиллари о введении бесполетной зоны мы окажемся на быстром пути к Третьей мировой.

Многие из конфликтов в мире за последние 100 лет можно проследить до русско-американского конфликта. Даже поражение величайших монстров 20 столетия было результатом российско-американского сотрудничества.

Однако не стоит наивно кидаться в объятия России. Дерзкой российской внешней политике последних восьми лет, ставшей естественным ответом смехотворной безответственности администрации Обамы должен придти конец 20 января — и русские достаточно умны, чтобы это увидеть.

В конце концов, Мелкий Джо ничего не дает просто так.

Б. Аш. Бакли, колумнист New York Post

Источник перевод для MixedNews — molten (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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