Эксперт Commerzbank: для России самое худшее, похоже, позади

После падения в 2015 году на 3,7 процента, в этом году экономика России сократится на 0,5 процента, полагает аналитик Commerzbank Лутс Карповиц. Очевидно, что основными причинами являются низкие цены на нефть и негативное влияние санкций, введенных против России США и Европейским союзом. Вот основные цитаты из доклада эксперта.

«Тем не менее, нельзя не заметить некоторых признаков экономической стабилизации. На самом деле, отрицательный экономический рост в 2016 году будет в основном результатом эффекта статистической базы. Кроме того, в третьем квартале реальная экономика выросла на 0,6 процента с поправкой на сезонные факторы».

«Программа импортозамещения и локализации приглушает негативные последствия санкций, введенных властями США и ЕС. Международные корпорации все более активно ищут возможности маркировать свою продукцию «сделано в России», что открывает для них путь к участию в публичных торгах на размещение заказов для государственных и или муниципальных нужд. Впрочем, полезная в краткосрочном периоде программа замещения, вероятно, снизит свою эффективность в более долгосрочной перспективе».

«В целом мы ожидаем, что реальный ВВП в 2017 году увеличится на 1,25 процента, а в 2018 – на 2 процента. Это не очень много для России, но по крайней мере это говорит о стабилизации положения в экономике».

«Последние данные по инфляции удивили экспертов. Цель, поставленная Центральным Банком, достичь в 2017 году уровня в 4 процента, кажется довольно амбициозной, но в то же время она не является абсолютно нереальной. Мы ожидаем, что в 2017 и 2018 годах она будет колебаться вокруг уровня 6 процентов. Это открывает возможности для понижения ключевой ставки, которая сейчас находится на отметке 10 процентов. Впрочем, центральный банк действует очень осторожно, поскольку победа Трампа на выборах в США создает более негативный фон для развивающихся рынков в целом. Слишком поспешное снижение ставок связано с риском обесценивания рубля».

«До сих пор российский рубль не подвергался давлению из-за положительного сальдо счета текущих операций. Таким образом, Россия вряд ли столкнется с какими-либо проблемами, связанными с ее внешнеторговым балансом. Если ситуация на валютном рынке окажется стабильной, это, возможно, приведет к осторожному постепенному снижению ключевой ставки. Впрочем, это не является нашим базовым сценарием».

«Для российской экономики и национальной валюты цена на нефть по-прежнему остается решающим фактором. Впрочем, мы не ожидаем с этой стороны какого-либо дополнительного давления, поскольку Саудовская Аравия вряд ли способна выжить с более низкой ценой на нефть. В 2015 году Эр-Рияд был, согласно мнению аналитиков, основным драйвером, стоявшим за обвалом цен на нефть. Это стало результатом его попыток вытеснить с рынка сланцевую индустрию США. По крайней мере, на сегодня этот риск значительно снизился».

«На фоне стабильной экономики, но по-прежнему повышенной инфляции, мы ожидаем умеренное снижение курса рубля по отношению к доллару США в направлении отметки в 75 рублей за доллар к концу 2018 года».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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