Кому выгодно убийство российского посла в Турции?

Давайте сразу перейдем к сути дела: Анкара 2016 года – это не Сараево-1914. Речь не идет о прелюдии к третьей мировой войне. Кто бы ни стоял за убийством российского посла Андрея Карлова, этого хладнокровного, спокойного и собранного дипломата старой школы, он рискует нарваться на весьма мощный ответный удар.

Убийца, Мевлют Мерт Алтынташ, был 22-летним выпускником полицейской академии. Он был отстранен от исполнения служебных обязанностей в турецкой национальной полиции (TNP) по подозрению в связях с террористической организацией FETO после провалившегося путча против Эрдогана 15 июля, но в ноябре вновь вернулся на службу.

Ни для кого не секрет, что так называемые гюленисты (сторонники проживающего в США проповедника и оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена) в больших количествах проникли в структуры турецкой национальной полиции. Следовательно, непосредственным результатом этого убийства будет еще более настойчивое давление на остатки сети Гюлена со стороны Эрдогана и правящей партии AKP. Турецкое расследование будет вынуждено сосредоточиться не только на крупном провале службы безопасности в центре современного искусства в Анкаре, а на гораздо более широком круге вопросов. Трудно назвать обнадеживающим тот факт, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с кратким заявлением лишь через три часа после свершившегося преступления.

Убийца в черном костюме и галстуке выкрикивал лозунги о мести «за Сирию, за Алеппо», не забывая о непременном «Аллах велик», на турецком и ломаном арабском, исходя из чего можно было бы сделать предположение о связи с риторикой исламистских групп, однако это нельзя назвать убедительным доказательством.

Решающее значение имеет момент преступления. Убийство было совершено всего за день до запланированной встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве для важнейшей стратегической дискуссии по сирийскому урегулированию. Они находились в тесном контакте в течение нескольких последних недель, пытаясь достичь всеобъемлющей договоренности по ситуации в Алеппо и более широкому кругу вопросов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 3,50 из 5)

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