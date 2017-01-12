Конфликт между Америкой и Россией – это противостояние свободы и рабства

Враждебность по отношению к России является старейшей неизменной внешнеполитической традицией в Соединенных Штатах. Помимо обычных конфликтов интересов, которые вполне могли бы возникнуть между любыми двумя большими странами, Россия и Америка противостояли друг другу в рамках фундаментального философского конфликта, и это происходило на протяжении столетий, причем порой на кону стояла судьба мира.

Алексис де Токвиль определил это явление в своей книге «Демократия в Америке», написанной в 1835 году. Америка, объясняет он, побеждает за счет плуга трудящегося, а Россия – за счет меча солдата. Америка опирается на личный интерес и позволяет человеку действовать на основе собственной силы и разума. Россия же концентрирует всю мощь общества в одном человеке. Одна страна полагается на свободу как основной принцип существования, в то время как другая опирается на рабство.

В нашу эпоху мы иногда представляем себе конфликт Америки с Россией в виде феномена холодной войны. Однако, этот конфликт на самом деле никогда не прекращался. Это все та же борьба демократии против царизма, даже если в течение нескольких лет царизм называет себя коммунизмом.

Не следует заблуждаться относительно того факта, что на протяжении веков Америка не раз вступала в зловещие альянсы со всевозможными диктатурами мира, во имя краткосрочных выгод или в силу стратегической необходимости. Франклин Рузвельт даже заключил на определенное время союз с самой Россией, из совершенно очевидного военного расчета. Однако за оппортунистическими альянсами всегда таился вечный конфликт с Россией, конфликт двух философий, либеральной и тиранической.

Крах коммунизма и окончание холодной войны, начиная с 1989 года, были захватывающими событиями с точки зрения либеральной Америки. И не только потому, что было увлекательно наблюдать за крушением коммунистической тирании, но и потому, что в отсутствие вызова, исходящего от Советского Союза, Америка была, наконец освобождена от необходимости из соображений выгоды вступать в союзы с различными тираниями. Америка получила свободу поддерживать либеральные движения во всем мире. Или, по крайней мере, так казалось в течение нескольких лет. И даже потом, когда наивность этих первых моментов после окончания холодной войны стала очевидной, даже тогда, когда в России стал возрождаться новый вид царизма, а тиранические режимы и террористические армии в других частях мира оказались сильнее, чем ранее предполагалось, даже тогда мы, американцы, могли быть уверены, что наша извечная либеральная миссия оставалась актуальной. Наш долг, наше достоинство и судьба состояли в том, чтобы защищать поборников свободы во всем мире и изо всех сил бороться с врагами, то есть, прежде всего с Россией.

Именно поэтому нынешнее решение Республиканской партии, на самом высшем уровне, выступить в поддержку Владимира Путина, представляется столь шокирующим. Казалось бы, вся американская история говорит о том, что такой разворот просто невозможен. Тем не менее, это происходит. Трудно представить себе более резкий разрыв с американской политической традицией.

Президент Барак Обама любит говорить, что Рональд Рейган должен переворачиваться в своем гробу, и это, без сомнения, правда. Однако, де Токвиль тоже переворачивается в могиле, что гораздо более существенно. Это поворотный пункт во всей американской цивилизации. Тем не менее, никто не пытается это остановить. Сенатор Джон Маккейн недавно был в Киеве и призывал украинских солдат сражаться насмерть против российских врагов, но тот же Маккейн в течение почти всего прошлого года лишь вяло высказывал неодобрение единственному в американской истории кандидату от крупной политической партии, который поддерживает русских врагов. Если даже на Джона Маккейна нельзя положиться в том смысле, что он проявит настойчивость в противодействии процаристскому повороту в американской политике, на кого же тогда можно рассчитывать? Итак, поворотный момент. Неожиданная сдача позиций. Непредвиденная новая страница в истории американской демократии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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