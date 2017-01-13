Соотечественники чувствуют себя лишними и ненужными, получая отказы по программе переселения

В конце года соотечественники направили президенту Владимиру Путину обращение. Петицию об упрощении получения гражданства РФ для русских подписало уже более 12 тыс. человек. Как отмечает ее автор Юрий Добрынин, глава государства уже не раз давал команду упростить процесс, но его поручения не спешат выполнять. «Стоит соотечественнику начать оформлять документы на гражданство, как он вдруг понимает, что из театра с роскошными декорациями попал за кулисы, где он никому не нужен», – говорит Добрынин.

Миграционные законы в первую очередь ставят этнических русских на одну ступень с мигрантами из других стран — преимущественного права приобретения гражданства по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности в России не установлено.

В России действует программа возвращения соотечественников в Россию, однако, по словам авторов обращения, она больше «напоминает вербовку трудовых ресурсов» для того, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в проблемных регионах. Кроме того, эта система работает очень медленно и неэффективно по причине вялого участия в ней представителей дипломатических миссий.

При этом многие из тех, кто переехал в Россию и получил российское гражданство, в конечном счете все равно работают не по той специальности, по какой они были одобрены в министерстве труда, констатируются в петиции.

В ответ соотечественники предлагают организовать такую систему, где заявка на переселение по упрощенной и быстрой «схеме возвращения» бы оформлялась через выбор желаемого региона, даже если согласно квотам Минтруда там отсутствуют подходящие для соотечественника рабочие места. По мнению авторов петиции, при желании проблема с выдачей гражданства могла быть давно решена, что наглядно видно на примере Абхазии и Крыма.

«Пока процессу переселения русских соотечественников не будет придан упрощенный репатриационный статус — как в ФРГ для природных немцев, или как в Израиле для евреев, или хотя бы как в Польше для поляков, — то не стоит ждать успеха от программы, и отдачи от непонятно куда вкладываемых миллиардов», — подчеркивается в сообщении.

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