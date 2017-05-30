В Нью-Йоркском Хантер-колледже введен курс «искоренения белой идентичности»

Высшая школа Хантер-колледж нынешней осенью предложит студентам курс «искоренения белой идентичности», посвященный обсуждению влияния «превосходства белой расы и насилия» на формирование личности.

Этот курс, который будет вести специалист в области проблем женщин и гендерных исследований профессор Дженнифер Габури, внесен в список дисциплин как для ее кафедры, так и для кафедры политологии, где он является одним из четырех обязательных курсов, входящих в программу «4 области политологии» под эгидой POLSC 204: Современные проблемы политической теории.

В то время как официальный каталог курсов школы практически не дает ответа на вопрос, какие проблемы на самом деле будут дискутироваться в рамках этого курса, рекламная листовка, выпущенная осенью 2016 года описывает предмет этой дисциплины как «обзор исследований феномена белой идентичности в Соединенных Штатах, в частности «сфокусированный на концепциях осознания, видимости, отречения и обиды» в связи с белым цветом кожи.

«Мы будем изучать, как белый цвет кожи и/или белое превосходство и насилие, переплетаются с концепциями пола, расы, сексуальной ориентации, возможностей тела, национальности и возраста», – гласит далее описание курса. Курс введен ученым советом Колледжа, таким образом он входит в список обязательных курсов, посвященных, соответственно, «историческим условиям, перспективам и/или интеллектуальным традициям» этнических меньшинств в США, женщин и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а также европейцев.

На момент печати данного материала, курс «искоренения белой идентичности», по-видимому, не был включен в список курсов, удовлетворяющих требованию «плюрализма и разнообразия», хотя в него вошли как минимум 30 других курсов кафедры гендерных исследований, включая «политическую теорию феминизма» и специальный тематический курс, посвященный «политической номенклатуре».

Следует отметить, что студенты получают три «зачетных кредита» за изучение этого курса. На данный момент из 25 максимально возможных мест, на курс записались уже 15 студентов. Издание Campus Reform обратилось к профессору Габури за подробностями, касающимися ее курса, однако к дате публикации материала ответ не был получен.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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