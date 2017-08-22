Как встреча Нетаньяху и Путина отразится на ближневосточном регионе?

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Сочи для встречи с Владимиром Путиным, и это будет его четвёртый визит в Россию за последние 16 месяцев.

Для журналистов, часто пишущих о Нетаньяху, предсказать развитие событий не составляет труда. После встречи с Путиным премьер-министр или один из его представителей, скорее всего, расскажет, что во время переговоров Нетаньяху отстаивал позицию Израиля по Сирии, которая заключается в следующем. Иерусалим не потерпит присутствия Ирана или Хезболлы на Голанских высотах. Израиль не может смириться с постоянным присутствием Ирана в Сирии. Израиль не допустит, чтобы через Сирию Иран переправил способное кардинально повлиять на развитие ситуации оружие и технику Хезболле в Ливан.

Нетаньяху положительно отзовётся о российско-израильских отношениях и отметит, что меры по предотвращению случайных инцидентов между ВВС России и Израиля в сирийском небе, которые были приняты сразу же после начала российского военного вмешательства в сирийский конфликт в 2015 году, оказались эффективными.

Он предусмотрительно умолчит о том, что ответил на всё это российский президент, и ограничится лишь фразой наподобие: «позицию Израиля приняли во внимание».

Но эти встречи – вовсе не монолог Нетаньяху. У России есть собственная позиция в отношении Сирии и намерений Ирана, которая, исходя из многочисленных выступлений высокопоставленных российских дипломатов, гласит: Сирия представляет для России огромный интерес. Некогда занятый боевиками ДАИШ город Ракка на севере Сирии находится всего в 1 тысяче километров от Грозного.

Когда летом 2015 года Москва решила принять активное участие в сирийском конфликте, существовала реальная опасность того, что боевики ДАИШ и другие мятежники свергнут правительство в Дамаске, и страна окажется под контролем враждебных России сил (к примеру, во главе с лидером ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади), которые, начав действовать через Чечню, могли бы дестабилизировать Россию.

Около 4 с половиной тысяч россиян сражаются с ДАИШ в Сирии и полны желания бороться с этими «варварами» и в России, как только одержат победу в Сирии и в Ираке.

В отличие от американских сил, которые вторглись в Ирак в 2003 году, или от коалиции, наносившей авиаудары в Ливии в 2011 году, Россия была приглашена в Сирию признанным правительством Башара Асада. Поэтому она, в отличие от Америки и международной коалиции, действует в соответствии с международным правом, так как российские силы находятся в Сирии по приглашению законного правительства.

Неразбериха на Среднем Востоке происходит не из-за того, что Россия присутствует в Сирии, а, скорее, из-за появления американцев в Ираке, после которого Запад начал действовать в Ливии, в связи с чем по региону распространились всевозможные дестабилизирующие силы. С точки зрения Америки, авиаудары в Ливии были проведены успешно, и страна была избавлена от жестокого диктатора Муаммара Каддафи, но что представлял собой этот успех?

Огромное количество военной техники было украдено, оружие и даже химикаты попадали в соседние африканские страны, а также в руки джихадистских группировок. Ситуация в Нигере и Мали дестабилизировалась из-за происходящего в Ливии.

Россия выслушивает опасения Израиля по поводу Ирана, но считает их преувеличенными. Иран не станет нападать на Израиль, так как знает, что это равносильно самоубийству.

Израиль и Саудовская Аравия говорят, что Иран пытается окружить их подконтрольными ему силами: от Йемена до Бахрейна, Ирака, Сирии и Ливана. Но в действительности Иран чувствует угрозу со стороны Израиля, Саудовской Аравии и США, которые его окружают.

Правда, Израиль не грозится стереть Иран с лица земли, но для чего ему понадобилось закупать малозаметные истребители-бомбардировщики F-35? Против кого, если не против Ирана, их планируют применять?

Кроме того, Америка открыто говорит о смене режима в Иране. Даже ядерное соглашение – принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий – Америка рассматривает как способ «привести к власти людей с умеренными взглядами» и постепенно оттеснить аятолл.

В Сирии Иран действует не для того, чтобы дестабилизировать регион, а, скорее, с целью защититься, дать отпор и перенести бой на занятую врагом территорию, не дожидаясь, пока будет окружён.

Русские понимают беспокойство Израиля по поводу передачи мощного вооружения из Сирии Хезболле и признают право Израиля на самозащиту. Но Израиль не может единолично контролировать отношения между другими независимыми государствами, ведь он не региональный судья.

Русские также понимают беспокойство Израиля касательно постоянного присутствия Ирана в Сирии, но не могут этому помешать. Иран – независимое государство. Нельзя указывать Тегерану, что делать и как себя вести. Россия может выступить против этого, но Иран не обязательно прислушается. Россия не способна принимать решения за Иран.

Иранские военные находятся в Сирии по приглашению Асада. Хезболла там присутствует по этой же причине. Иран и Хезболла вмешались, когда Асад оказался в тяжёлом положении. Возвращение уверенного контроля над Сирией Асаду сейчас в интересах Израиля, так как в этом случае Сирия больше не будет приглашать сторонние силы. Лучший для Израиля вариант – это сильное правительство в Дамаске, которому не нужна помощь Ирана или Хезболлы. Израилю следует сотрудничать с другими силами, чтобы власть вернулась к Асаду.

Для Израиля большая часть упомянутого выше может выглядеть глупо. И всё же, именно это пытается донести Россия. Дипломаты постоянно говорят об этом между собой, эту мысль в различных вариациях Нетаньяху не раз приходилось слышать. Скорее всего, в среду премьер-министру вновь предстоит её услышать – от Путина на встрече в Сочи.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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