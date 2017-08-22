Россия создала собственный стелс-истребитель Су-57, но насколько он хорош?

Первый российский малозаметный истребитель Су-57 получит новый двигатель. Появление нового агрегата приближает стадию финальных испытаний истребителя, который находится в разработке с 2010 года. Принять на вооружение Су-57 Россия планирует в 2018 году.

Подпись к изображению: Прототип Су-57 на авиасалоне МАКС-2015



Истребитель Су-57, ранее известный под заводским индексом T-50 и по названию проекта «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), развивает максимальную скорость в 2575 километров в час – это быстрее, чем американский F-22, развивающий 2411 километров в час. Новый истребитель оснащается ракетами К-77М с предполагаемой дальностью в 200 километров – больше, чем у американских ракет AIM-120D дальностью в 160 километров.

По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Виктора Бондарева, каждая страна желает иметь подобного типа самолёты, и у России они есть. Тем не менее, следует вспомнить многоцелевой истребитель МиГ-29, который, по слухам, превосходил американские аналоги, а в действительности им уступал.

Президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что в предсерийной партии Су-57 будет 12 малозаметных истребителей. Ожидается, что к 2012 году на вооружении будет стоять 55 истребителей, а всего планируется закупить около 160 самолётов. Для сравнения, в распоряжении ВВС США находится 187 истребителей F-22, и Америка намерена приобрести более 2,5 тысяч истребителей пятого поколения F-35 для ВВС, морской пехоты и флота.

По мнению главного редактора журнала Aerospace Тима Робинсона, несмотря на относительно скромное количество истребителей, «для России это большой шаг вперёд». Он отмечает, что Су-57 – «это первый российский самолёт, призванный быть малозаметным истребителем». Но насколько он хорош?

Превосходит ли Су-57 другие истребители?

Су-57 относится к истребителям пятого поколения, как и американский Lockheed Martin F-22 Raptor. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью (преодолевает 1 Мах без форсажа) и сверхманёвренностью (двигатели с изменяемым вектором тяги и системы управления позволяют ему совершать манёвры, при которых обычный самолёт рухнул бы на землю). Также Су-57 оснащён современными датчиками, среди которых РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), управляемая электроникой. Радар обладает большей дальностью и лучшей точностью обнаружения, способен мгновенно менять режим работы на земле и в воздухе.

Как бы то ни было, Робинсон говорит, что на Западе специалисты «отказываются ставить знак равенства между истребителями Су-57 и F-22». Робинсон продолжает: «Су-57 обладает лучшей сверхманёвренностью, но малозаметность F-22 эффективнее, так как к разработке сопел двигателя создатели Raptor уделили много внимания. В России, видимо, сделали ставку на манёвренность».

Он добавил, что есть ещё два уязвимых места. Первое – это двигатели, которые «всегда были слабой стороной российских самолётов». Сейчас истребитель временно оснащается двигателем Изделие 117С, а на эту осень запланирована его замена на доработанную версию. «Информации мало, но новые чуть более мощные двигатели улучшат характеристики истребителя», – считает Робинсон.

По его мнению, вторая уязвимость – это качество сборки и технологический допуск. «Это крайне важно при создании малозаметных истребителей. Если взглянуть на самолёты предыдущего поколения – МиГ-29 и F-16 – и сравнить, то задняя часть МиГ-29 немного напоминает трактор, хотя это фабричное производство. Необходимо обеспечить точность сборки, так как из-за ошибки будет утеряна малозаметность».

А ошибки действительно случаются. К примеру, во время тестов малозаметного ударного самолёта F-117 Nighthawk его обнаружили радары. Причину обнаружения не удавалось выяснить, и прошло довольно много времени, прежде чем один из специалистов понял: на фюзеляже самолёта снизу на самую малость выступал болтик, из-за которого самолёт потерял маскировку. Робинсон отмечает: «Необходимо добиться очень точной сборки, иначе истребитель не будет малозаметным. Некоторые наблюдатели считают, что Су-57 всё же собирают на скорую руку, поэтому ему не сравниться с малозаметностью истребителей F-22 и F-35».

Насколько Су-57 «невидимый»?

Несмотря на то, что малозаметность ассоциируется с «невидимостью», совершенно незаметных истребителей не существует.

Робинсон говорит: «Использование особых материалов и форм лишь снижает радиус обнаружения самолёта радарами и другими системами. Не исключено, что противник всё-таки заметит истребитель, но будет уже поздно. Или самолёт сможет проскочить незамеченным мимо вражеских радаров и выполнить задание».

Купят ли Су-57 другие страны?

Россия – одна из трёх стран мира, обладающих собственными малозаметными истребителями. Такие самолёты также есть у США и Китая.

По словам Робинсона, Индия заинтересовалась покупкой и совместной разработкой малозаметного истребителя и какое-то время подумывала о Су-57. Робинсон добавляет, что позже Индия «начала беспокоиться по поводу надёжности и качества сборки, и это не лучшим образом сказывается на репутации истребителя».

Приблизит ли новая разработка создание сверхзвукового пассажирского самолёта?

Вряд ли установленный на Су-57 двигатель будет использоваться для создания гражданского сверхзвукового самолёта. С последнего полёта Concorde пассажирские самолёты пережили множество изменений, цель которых – выполнение рейса из Лондона в Нью-Йорк за 2 часа или менее.

Космическое агентство НАСА, а также авиастроительные компании Boeing и Aerion Corporation разрабатывают концепцию нового сверхзвукового самолёта. Робинсон говорит, что один из камней преткновения – это двигатель. На Concorde устанавливались двигатели Rolls Royce Olympus, которыми также оснащался стратегический бомбардировщик Avro Vulcan. Но существовала проблема: полёт на сверхзвуковой скорости на земле сопровождался звуковым ударом. В связи со звуковым ударом Америка запретила полёты Concorde над территорией США. «Из-за ограничения сверхзвуковых полётов над сушей авиаперевозчики потеряли интерес к Concorde», – продолжает Робинсон.

Чтобы разработать сверхзвуковой гражданский самолёт, авиастроительным компаниям придётся модифицировать имеющиеся двигатели или создавать новые.

Сегодня есть выбор между турбовентиляторными двигателями с высокой степенью двухконтурности, которые устанавливаются на самолёты Airbus A320 и A380 или Boeing 737. Они большие, производительные, но рассчитаны на более медленные самолёты. Альтернативный вариант – турбовентиляторные двигатели с форсированной тягой, как двигатель EJ 200 для истребителя Eurofighter Typhoon. Робинсон рассказал: «Это чрезвычайно мощные двигатели, которые помогут самолёту развить 1-2 Маха, но они крайне прожорливы.

Для постройки сверхзвукового гражданского самолёта необходимо разработать двигатель, аналогов которому сегодня не существует».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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