Россия планирует привлекать иностранных врачей

Чтобы удержать в России значительные суммы денег, которые россияне ежегодно тратят на лечение за рубежом, правительство осуществляет планы по привлечению международных медицинских клиник к работе в Москве. В рамках этой инициативы иностранные врачи, начиная с 2018 года, смогут работать в России без лицензии. Ожидается, что количество иностранных врачей составит 20 процентов.

Согласно одной из оценок, количество россиян, обращающихся за медицинской помощью за рубежом, составляет около 200 тысяч человек в год. Впрочем, эти цифры трудно считать достоверными, поскольку зарубежные клиники не делают различий между россиянами и русскоговорящими резидентами зарубежных стран, а также жителями стран бывшего СССР.

Новый Московский международный медицинский кластер (ММК), который должен открыться в начале 2018 года, входит в состав Инновационного центра «Сколково», расположенного в окрестностях Москвы.

Медицинский центр Питтсбургского университета (UPMC) подтвердил свою заинтересованность в открытии филиала в ММК. Переговоры об открытии своих представительств в России ведут еще двадцать клиник из Израиля, США, Южной Кореи, Японии, Британии, Германии, Испании и Италии.

Годовой объем расходов на частное медицинское обслуживание в Российской Федерации оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, что указывает на значительный потенциал российского рынка.

Правительство Москвы инвестирует в этот проект 170 миллионов долларов. Первой клиникой, открытой в ММК станет диагностический центр, а несколько позже там начнут действовать еще 11 клиник и больница. Общая стоимость создания кластера составит приблизительно 1,7 миллиарда долларов, из которых полтора миллиарда поступят от частных инвесторов.

ММК обладает уникальным юридическим статусом, поскольку новый закон о международных медицинских кластерах позволяет клиникам из зарубежных стран оказывать медицинскую помощь на территории ММК, а также использовать в работе собственное оборудование и препараты. Российской лицензии или другого официального разрешения не потребуется, если иностранная клиника имеет действующее разрешение на медицинскую практику в своей стране.

Лицензии, зарегистрированные в странах ОЭСР, будут подтверждаться в Московском медицинском кластере без необходимости в каком-либо дополнительном лицензировании: медицинские протоколы, лекарственные препараты, медицинские приборы, а также сертификаты врачей, преподавателей и научно-исследовательского персонала.

Ранее необходимость адаптации к российским стандартам и правилам не позволяла иностранным клиникам выходить на российский рынок медицинских услуг. Для работы в России иностранный врач должен был подтвердить свой диплом в соответствии с национальными стандартами, а за тем сдать экзамен по русскому языку и получить разрешение на открытие бизнеса в России.

ММК планирует привлечь в страну клиники, специализирующиеся на относительно менее развитых в России областях медицины, таких как онкология, кардиология, ортопедия, реабилитация, детские болезни и неврология.

Критики этой идеи утверждают, что большинству россиян, которые едут лечиться за границу, чтобы сэкономить деньги, а также многим местным жителям, медицинские услуги в клиниках ММК окажутся не по карману, поскольку высокие зарплаты иностранных специалистов наверняка отразятся на ценах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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