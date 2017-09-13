В России американские биотехнологические препараты заменены иранскими

Иранские биотехнологические лекарства, экспортируемые в Россию, заняли весь российский рынок, заменив американские версии, согласно изданию National Talents Foundation.

Между тем, Иран занял в 2016 году по уровню развития экономики, основанной на знаниях и инновациях, 78-е место в мировых индексах, поднявшись на 42 позиции с 120-го места в 2014 году.

Для регистрации лекарств требуется проведение клинических испытаний. Иранские биотехнологические препараты проходили клинические испытания в течение трех лет, прежде чем были одобрены в России.

Впервые в Европе проходит процесс регистрации двух иранских биологических препаратов. Между тем, пять иранских биолекарств уже зарегистрированы в России и полностью заменили на российском рынке американские версии.

Одно из экспортируемых в Россию лекарств — это препарат, используемый для лечения рассеянного склероза. Также недавно получило одобрение новое противораковое лекарство, и в настоящее время начат его экспорт. Кроме того, экспорт иранских лекарств осуществляется подобным образом в Ирак и Турцию.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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