Запад угрожает суверенитету России, финансируя НПО, поощряя молодёжь к протестным выступлениям и используя средств массовой информации для формирования негативного мнения о правительстве, говорится в российском парламентском докладе.

Согласно докладу Федеральной комиссии по защите государственного суверенитета Российской Федерации, западное вмешательство во внутренние дела России создает большую угрозу для страны, чем ИГ.

Комиссия указала девять угроз суверенитету России из-за рубежа, в том числе «создание и поддержку НПО, осуществляющих политическую деятельность в интересах иностранных государств» и «подстрекательство молодежи к протестам».

Согласно информации, опубликованной несколько дней назад, «использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти и политических лидеров» является ещё одной угрозой.

Комиссия была создана в июне этого года в ответ на обвинения Вашингтона в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году в США.

«Вмешательство во внутренние дела России происходит не только в форме прямой пропаганды, формируемой такими ресурсами, как « Радио Свобода », — говорится в докладе о русскоязычном отделе поддерживаемой Вашингтоном радио «Свободная Европа / Радио Свобода ».

«Это также можно увидеть в виде образовательных программ, ориентированных на российских журналистов», — сказано в отчёте парламентариев.

В понедельник Россия объявила о возможном вводе правовых ограничений для американских СМИ, работающих в стране, после того, как российская вещательная компания RT пожаловалась на преследование со стороны Вашингтона.

Россия усилила давление на группы гражданского общества после переизбрания Путина в 2012 году, когда был принят закон, позволяющий властям определять группы, участвующие в «политической деятельности» и получающие финансирование из-за рубежа, как «иностранных агентов».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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