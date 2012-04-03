Почему в России были запрещены микроволновые печи?

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В России в 1976 году микроволновые печи были запрещены из-за их вредного воздействия на здоровье, поскольку в отношении них было проведено множество исследований. Запрет был снят в начале 90-х после Перестройки.

Как работает микроволновая печь

Вот некоторые из результатов исследований микроволн:

  • Ускоряют структурный распад продуктов.
  • В молоке и зерновых культурах создают канцерогенные вещества.
  • Изменяют элементарный состав продуктов питания, вызывая расстройства пищеварения.
  • Изменяют химию пищи, что может привести к сбоям лимфатической системы и разрушению способности организма защищать себя от злокачественных опухолей.
  • Приводят к росту процента раковых клеток в крови.
  • Приводят к злокачественным опухолям желудка и кишечника, общей дегенерации периферической клетчатки, а также постепенному разрушению пищеварительной и выводящих систем у статистически высокого процента людей.
  • Снижает способность тела усваивать витамины B-комплекса, витамин С, витамин Е, необходимые минералы и липотропики (вещества, способствующие ускорению распада жиров в организме; прим. mixednews).
  • Микроволновое поле рядом с печью также вызывает проблемы со здоровьем.

Нагревание приготовленного мяса в микроволновке вызывает:

  • Появление d-нитрозодиэтаноламина (широко известный канцероагент)
  • Дестабилизацию биомолекулярных соединений активного протеина
  • Аггрегирующий эффект радиоактивности в атмосфере
  • Создание канцероагентов в соединениях гидролизата белка в молоке и зерновых культурах.

Микроволновое излучение также вызывает изменение (распад) в катаболическом поведении глюкозид- и галактозид- элементов в замороженных фруктах, если размораживать их в СВЧ-печи.

Вызывают изменение поведения катаболических растительных алкалоидов в сырых, приготовленных или замороженных овощах, которые были подвержены излучению даже на короткий срок.

Вызывающие рак свободные радикалы формировались в определённых молекулярных структурах микроэлементов в веществах растительного происхождения, в особенности в сырых корнеплодах.

Принцип работы микроволновки

Те, кто принимал подвергшуюся обработке микроволновым излучением пищу, показали более высокий статистический уровень желудочно-кишечных раковых заболеваний, а также общую дегенерацию периферической клетчатки с постепенным разрушением функций пищеварительной и выделительной системы.

Рост широкого дефицита питательных веществ в западном мире почти идеально коррелирует с появлением микроволновых печей. Это не случайно.

Микроволновые печи разогревают пищу путём создания процесса молекулярного трения, но именно это самое трение быстро уничтожает хрупкие молекулы витаминов и фитонутриентов (растительных лекарственных средств), естественным образом содержащихся в пище.

Одно исследование показывает, что нагревание микроволнами уничтожает до 97 процентов питательной ценности (витамины и другие растительные питательные вещества, которые предотвращают болезни, повышают иммунитет и укрепляют здоровье). Т.е. если вы, например, разогреется в печи льняное масло, то оно перестанет быть полезным.

Существует много исследований в отношении микроволновых печей и эффектов, которые они могут оказывать на человеческое тело.

Окончательные исследования ещё не были опубликованы, однако если хоть что-то из вышесказанного имеет признаки отрицательного влияния на пищу, можно только представить, какие эффекты эти последствия будут оказывать на организм человека.

Так что если можете обойтись без использования микроволновки — обходитесь. Даже если это всего лишь позволит сохранить питательную ценность и качество вашей пищи.

Слева: обработанная микроволнами вода; справа — очищенная вода

Источник перевод для mixednews – molten


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  1. erkin:
    03.04.2012 в 11:15 пп

    Вот один из комментариев к оригинальной статье:
    «Я однажды провел вышеуказанный эксперимент с 6 генетически идентичными черенками каннабиса. Половину поливал водой из микроволновки, другую половину обычной водой. Никаких заметных различий.»

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    • hellhorse:
      06.04.2012 в 4:19 пп

      Ну конопля — это, пожалуй, одно из самых неприхотливых растений. Растет везде и несмотря ни на что.

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      • Серега:
        14.05.2015 в 4:38 пп

        Конопля сорная неприхотлива, а селекционные сорта канабиса очень даже капризны.

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  2. anonymous:
    04.04.2012 в 8:06 дп

    «Молекулярное трение» — это, собственно, повышение температуры. В таком случае варка, жарка, и любая другая термическая обработка приводит к таким же условиям (да, кстати, в следующей статейке на забудьте написать, сколько канцерогенов образуется в кипящем масле при жарке, и что жарка приведёт к гибели человечества =)).

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  3. anonim:
    04.04.2012 в 10:51 дп

    Нет слова канцерогент в русском языке.

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  4. Инокентий:
    04.04.2012 в 6:55 пп

    микроволновки ЗЛО

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  5. Makurokurosuke:
    07.04.2012 в 4:38 дп

    Антинаучный бред.

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  6. Магнетрон:
    07.04.2012 в 7:32 пп

    Магнетроны и ЛБВ производимые предприятием ОАО «Плутон» используются в гражданской продукции. В 1978 предприятие занялось производством микроволновых печей Электроника СП-18 и Электроника СП-01. Но в 1996 году прекратило их производство.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8
    Каталог товаров народного потребления, 1981 г.
    http://talkers.ru/showthread.php?t=55430
    СВЧ печь “Электроника СП-03″
    http://ikku.ru/uploads/posts/2010-12/1291710664_b051e1bd65710216e176b7aca9c.jpg
    Microwaved water kills plants?
    http://pukerimu.blogspot.co.nz/2010/01/microwaved-water-kills-plants.html
    КОМСОМОЛЬСКАЯ КРИВДА 12 Ноября 2008
    Почему в СССР были запрещены микроволновки
    Какие проблемы вызывает непосредственное нахождение вблизи микроволновки и почему аэрогриль – самый безопасный прибор для приготовления и разогрева пищи — читать далее
    Подготовлено по материалам статьи Энтони Вэйна и Лоуренса Ньювелла,
    Христианский Институт Права, США.

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  7. Антон Васильевич:
    12.04.2012 в 11:55 пп

    Первоисточник? Кто проводил эксперименты? В каком году? Под чьим руководством проводились исследования и какова чистота экспериментов? В каких известных авторитетных научных журналах и книгах были опубликованы результаты и статьи? Откуда такие выводы? — этим должна была заниматься как минимум группа ученых-специалистов в разных областях науки, а не только биологи или физики и уж конечно не из «института права»…))).
    О растениях, которых поливали водой из микроволновки: http://pukerimu.blogspot.co.nz/2010/01/microwaved-water-kills-plants.html
    Существует понятие «валидность эксперимента» — это, своего рода, составляющие качества эксперимента и степень его точности, в зависимости от которой выводы, полученные в его ходе могут быть распространены на примыкающие сферы науки ( или на всю генеральную совокупность). Чтобы максимально объективно оценить эксперименты и данные (особенно тем, кто не специалист во той или иной области, но очень хочется), необходимо тщательно разобраться не только в выводах, но и в ходе самого эксперимента, в том, кто, как и где проводил его, с какой целью, кем финансировались исследования и т.д?

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  8. Кузнецов:
    13.04.2012 в 6:34 дп

    О вреде огурцов. 99,99% жителей Сибири рождения 1896г. уже умерли, и всё они кушали огурцы. Морским свинкам в течении 6 месяцев скармливали только огурцы и все(100%) погибли. Всем известно, что такие сильные и красивые животные как белые медведи, тигры и львы, не кушают огурцов.

    Ответить
  9. Dima Stefantsov:
    21.03.2015 в 9:20 пп

    Антон Васильевич, спасибо за отличный комментарий и ссылку. Как хорошо, что у нас с вами есть прочное среднее образование, служащее фундаментом для различения попыток лжи со всех сторон.

    Ответить
  10. Виктор:
    27.02.2017 в 7:13 пп

    да ладно,больше ни одного огурца в жизни не съем. 🙂

    Ответить
  11. ил:
    02.05.2017 в 5:00 пп

    Мда, какая прекрасная статья для малоумных.
    То, что витамин С разрущается при нагревании — это школьная программа.
    Главный фитонутриент, недостаток которого заметен в западном мире, это отруби.
    Но если пустоголовые читают этот шлак и нахваливают, то его будет становится больше

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