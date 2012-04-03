В России в 1976 году микроволновые печи были запрещены из-за их вредного воздействия на здоровье, поскольку в отношении них было проведено множество исследований. Запрет был снят в начале 90-х после Перестройки.

Вот некоторые из результатов исследований микроволн:

Ускоряют структурный распад продуктов.

В молоке и зерновых культурах создают канцерогенные вещества.

Изменяют элементарный состав продуктов питания, вызывая расстройства пищеварения.

Изменяют химию пищи, что может привести к сбоям лимфатической системы и разрушению способности организма защищать себя от злокачественных опухолей.

Приводят к росту процента раковых клеток в крови.

Приводят к злокачественным опухолям желудка и кишечника, общей дегенерации периферической клетчатки, а также постепенному разрушению пищеварительной и выводящих систем у статистически высокого процента людей.

Снижает способность тела усваивать витамины B-комплекса, витамин С, витамин Е, необходимые минералы и липотропики (вещества, способствующие ускорению распада жиров в организме; прим. mixednews).

Микроволновое поле рядом с печью также вызывает проблемы со здоровьем.

Нагревание приготовленного мяса в микроволновке вызывает:

Появление d-нитрозодиэтаноламина (широко известный канцероагент)

Дестабилизацию биомолекулярных соединений активного протеина

Аггрегирующий эффект радиоактивности в атмосфере

Создание канцероагентов в соединениях гидролизата белка в молоке и зерновых культурах.

Микроволновое излучение также вызывает изменение (распад) в катаболическом поведении глюкозид- и галактозид- элементов в замороженных фруктах, если размораживать их в СВЧ-печи.

Вызывают изменение поведения катаболических растительных алкалоидов в сырых, приготовленных или замороженных овощах, которые были подвержены излучению даже на короткий срок.

Вызывающие рак свободные радикалы формировались в определённых молекулярных структурах микроэлементов в веществах растительного происхождения, в особенности в сырых корнеплодах.

Те, кто принимал подвергшуюся обработке микроволновым излучением пищу, показали более высокий статистический уровень желудочно-кишечных раковых заболеваний, а также общую дегенерацию периферической клетчатки с постепенным разрушением функций пищеварительной и выделительной системы.

Рост широкого дефицита питательных веществ в западном мире почти идеально коррелирует с появлением микроволновых печей. Это не случайно.

Микроволновые печи разогревают пищу путём создания процесса молекулярного трения, но именно это самое трение быстро уничтожает хрупкие молекулы витаминов и фитонутриентов (растительных лекарственных средств), естественным образом содержащихся в пище.

Одно исследование показывает, что нагревание микроволнами уничтожает до 97 процентов питательной ценности (витамины и другие растительные питательные вещества, которые предотвращают болезни, повышают иммунитет и укрепляют здоровье). Т.е. если вы, например, разогреется в печи льняное масло, то оно перестанет быть полезным.

Существует много исследований в отношении микроволновых печей и эффектов, которые они могут оказывать на человеческое тело.

Окончательные исследования ещё не были опубликованы, однако если хоть что-то из вышесказанного имеет признаки отрицательного влияния на пищу, можно только представить, какие эффекты эти последствия будут оказывать на организм человека.

Так что если можете обойтись без использования микроволновки — обходитесь. Даже если это всего лишь позволит сохранить питательную ценность и качество вашей пищи.

Источник перевод для mixednews – molten

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