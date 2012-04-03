В России в 1976 году микроволновые печи были запрещены из-за их вредного воздействия на здоровье, поскольку в отношении них было проведено множество исследований. Запрет был снят в начале 90-х после Перестройки.
Вот некоторые из результатов исследований микроволн:
- Ускоряют структурный распад продуктов.
- В молоке и зерновых культурах создают канцерогенные вещества.
- Изменяют элементарный состав продуктов питания, вызывая расстройства пищеварения.
- Изменяют химию пищи, что может привести к сбоям лимфатической системы и разрушению способности организма защищать себя от злокачественных опухолей.
- Приводят к росту процента раковых клеток в крови.
- Приводят к злокачественным опухолям желудка и кишечника, общей дегенерации периферической клетчатки, а также постепенному разрушению пищеварительной и выводящих систем у статистически высокого процента людей.
- Снижает способность тела усваивать витамины B-комплекса, витамин С, витамин Е, необходимые минералы и липотропики (вещества, способствующие ускорению распада жиров в организме; прим. mixednews).
- Микроволновое поле рядом с печью также вызывает проблемы со здоровьем.
Нагревание приготовленного мяса в микроволновке вызывает:
- Появление d-нитрозодиэтаноламина (широко известный канцероагент)
- Дестабилизацию биомолекулярных соединений активного протеина
- Аггрегирующий эффект радиоактивности в атмосфере
- Создание канцероагентов в соединениях гидролизата белка в молоке и зерновых культурах.
Микроволновое излучение также вызывает изменение (распад) в катаболическом поведении глюкозид- и галактозид- элементов в замороженных фруктах, если размораживать их в СВЧ-печи.
Вызывающие рак свободные радикалы формировались в определённых молекулярных структурах микроэлементов в веществах растительного происхождения, в особенности в сырых корнеплодах.
Те, кто принимал подвергшуюся обработке микроволновым излучением пищу, показали более высокий статистический уровень желудочно-кишечных раковых заболеваний, а также общую дегенерацию периферической клетчатки с постепенным разрушением функций пищеварительной и выделительной системы.
Рост широкого дефицита питательных веществ в западном мире почти идеально коррелирует с появлением микроволновых печей. Это не случайно.
Одно исследование показывает, что нагревание микроволнами уничтожает до 97 процентов питательной ценности (витамины и другие растительные питательные вещества, которые предотвращают болезни, повышают иммунитет и укрепляют здоровье). Т.е. если вы, например, разогреется в печи льняное масло, то оно перестанет быть полезным.
Существует много исследований в отношении микроволновых печей и эффектов, которые они могут оказывать на человеческое тело.
Так что если можете обойтись без использования микроволновки — обходитесь. Даже если это всего лишь позволит сохранить питательную ценность и качество вашей пищи.
Источник перевод для mixednews – molten
Вот один из комментариев к оригинальной статье:
«Я однажды провел вышеуказанный эксперимент с 6 генетически идентичными черенками каннабиса. Половину поливал водой из микроволновки, другую половину обычной водой. Никаких заметных различий.»
Ну конопля — это, пожалуй, одно из самых неприхотливых растений. Растет везде и несмотря ни на что.
Конопля сорная неприхотлива, а селекционные сорта канабиса очень даже капризны.
«Молекулярное трение» — это, собственно, повышение температуры. В таком случае варка, жарка, и любая другая термическая обработка приводит к таким же условиям (да, кстати, в следующей статейке на забудьте написать, сколько канцерогенов образуется в кипящем масле при жарке, и что жарка приведёт к гибели человечества =)).
Нет слова канцерогент в русском языке.
микроволновки ЗЛО
Антинаучный бред.
Магнетроны и ЛБВ производимые предприятием ОАО «Плутон» используются в гражданской продукции. В 1978 предприятие занялось производством микроволновых печей Электроника СП-18 и Электроника СП-01. Но в 1996 году прекратило их производство.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8
Каталог товаров народного потребления, 1981 г.
http://talkers.ru/showthread.php?t=55430
СВЧ печь “Электроника СП-03″
http://ikku.ru/uploads/posts/2010-12/1291710664_b051e1bd65710216e176b7aca9c.jpg
Microwaved water kills plants?
http://pukerimu.blogspot.co.nz/2010/01/microwaved-water-kills-plants.html
КОМСОМОЛЬСКАЯ КРИВДА 12 Ноября 2008
Почему в СССР были запрещены микроволновки
Какие проблемы вызывает непосредственное нахождение вблизи микроволновки и почему аэрогриль – самый безопасный прибор для приготовления и разогрева пищи — читать далее
Подготовлено по материалам статьи Энтони Вэйна и Лоуренса Ньювелла,
Христианский Институт Права, США.
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http://kp.ru/daily/24196/402267/
Первоисточник? Кто проводил эксперименты? В каком году? Под чьим руководством проводились исследования и какова чистота экспериментов? В каких известных авторитетных научных журналах и книгах были опубликованы результаты и статьи? Откуда такие выводы? — этим должна была заниматься как минимум группа ученых-специалистов в разных областях науки, а не только биологи или физики и уж конечно не из «института права»…))).
О растениях, которых поливали водой из микроволновки: http://pukerimu.blogspot.co.nz/2010/01/microwaved-water-kills-plants.html
Существует понятие «валидность эксперимента» — это, своего рода, составляющие качества эксперимента и степень его точности, в зависимости от которой выводы, полученные в его ходе могут быть распространены на примыкающие сферы науки ( или на всю генеральную совокупность). Чтобы максимально объективно оценить эксперименты и данные (особенно тем, кто не специалист во той или иной области, но очень хочется), необходимо тщательно разобраться не только в выводах, но и в ходе самого эксперимента, в том, кто, как и где проводил его, с какой целью, кем финансировались исследования и т.д?
О вреде огурцов. 99,99% жителей Сибири рождения 1896г. уже умерли, и всё они кушали огурцы. Морским свинкам в течении 6 месяцев скармливали только огурцы и все(100%) погибли. Всем известно, что такие сильные и красивые животные как белые медведи, тигры и львы, не кушают огурцов.
Антон Васильевич, спасибо за отличный комментарий и ссылку. Как хорошо, что у нас с вами есть прочное среднее образование, служащее фундаментом для различения попыток лжи со всех сторон.
да ладно,больше ни одного огурца в жизни не съем. 🙂
Мда, какая прекрасная статья для малоумных.
То, что витамин С разрущается при нагревании — это школьная программа.
Главный фитонутриент, недостаток которого заметен в западном мире, это отруби.
Но если пустоголовые читают этот шлак и нахваливают, то его будет становится больше