Суть метода обратного осмоса

Метод обратного осмоса используется в фильтрах разных моделей, продуктивно обеспечивая чистой питьевой водой многие семьи. Развитие данного метода началось с середины прошлого столетия, и сегодня осмос широко применяется в качестве альтернативы традиционным методам очистки воды в домашних условиях. Именно такой способ очистки удаляет из воды практически все примеси, а также эффективно предотвращает образование накипи. Помимо этого фильтр обратного осмоса способен обогатить воду кислородом, придавая ей освежающий вкус.

Отличие обратного осмоса от обычной фильтрации состоит в том, что при осмосе происходит образование двух растворов, в одном из которых концентрация растворенного вещества повышена. Если на раствор с повышенной концентрацией воздействует давление извне, которое превышает осмотическое, то молекулы воды начинают двигаться из концентрированного раствора через полунепроницаемую мембрану в менее концентрированную часть. Это явление и носит название обратного осмоса.

Технологическое устройство фильтра обратного осмоса довольно простое, и основным элементом, благодаря которому на выходе мы получаем воду с высокой степенью очистки, является тонкопленочная мембрана – сетка, ячейка которой имеет примерно такой же размер, как и молекула воды. Естественно, сквозь такую сетку проходят либо водные молекулы, либо те, что имеют еще меньший размер (как правило, это растворенные в воде газы). Чтобы эта тонкая мембрана не забивалась раньше времени, перед ней необходима предварительная защита, состоящая из нескольких ступеней.

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