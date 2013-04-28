Суть метода обратного осмоса

Метод обратного осмоса используется в фильтрах разных моделей, продуктивно обеспечивая чистой питьевой водой многие семьи. Развитие данного метода началось с середины прошлого столетия, и сегодня осмос широко применяется в качестве альтернативы традиционным методам очистки воды в домашних условиях. Именно такой способ очистки удаляет из воды практически все примеси, а также эффективно предотвращает образование накипи. Помимо этого фильтр обратного осмоса способен обогатить воду кислородом, придавая ей освежающий вкус.
Отличие обратного осмоса от обычной фильтрации состоит в том, что при осмосе происходит образование двух растворов, в одном из которых концентрация растворенного вещества повышена. Если на раствор с повышенной концентрацией воздействует давление извне, которое превышает осмотическое, то молекулы воды начинают двигаться из концентрированного раствора через полунепроницаемую мембрану в менее концентрированную часть. Это явление и носит название обратного осмоса.
Технологическое устройство фильтра обратного осмоса довольно простое, и основным элементом, благодаря которому на выходе мы получаем воду с высокой степенью очистки, является тонкопленочная мембрана – сетка, ячейка которой имеет примерно такой же размер, как и молекула воды. Естественно, сквозь такую сетку проходят либо водные молекулы, либо те, что имеют еще меньший размер (как правило, это растворенные в воде газы). Чтобы эта тонкая мембрана не забивалась раньше времени, перед ней необходима предварительная защита, состоящая из нескольких ступеней.
Какие бы наукообразные термины ни использовались при описании т.наз. «обратного осмоса», но суть его работы такая же, как и обычного фильтра — прогонять раствор под давлением сквозь сетку с тем или иным размером ячеек. И никакого «обратного» осмоса не существует! Как не бывает «обратного» фильтра! Фильтр — он и в Африке фильтр! А различие лишь в размере ячеек не дает права на новое название. Термин придуман маркетологами для придания веса рекламе фильтровальных устройств. Естественно, всегда ставят несколько ступеней фильтровальных сеток, чтобы мелкие фильтры не забивались сразу. Делают фильтры грубой очистки и фильтры тонкой очистки. Если по простому, то «обратный осмос» — это фильтр тонкой очистки — вот и все.
Например, шкурка для зачистки поверхностей от ржавчины или для шлифовки тоже бывает грубая и мелкая, но остается просто шкуркой. А тут, понимаете ли, «обратный осмос», «нанотехнологии», заумные рассуждения!:)))))