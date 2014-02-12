100 лет после Фатимского чуда: перемены в России внушают надежду

В 1917 году католический, да и весь христианский мир потрясло чудо, произошедшее близ португальского местечка Фатима. На протяжении полугода, с 13 мая по 13 октября 1917 года, в 13-й день каждого месяца Богородица шесть раз являлась трём крестьянским детям — девятилетней Люсии Абобора, восьмилетнему Франсишко и шестилетней Жасинте Марто. Она рассказывала им о том, что ждёт мир в ближайшем будущем.
В третий раз она сказала:
«Я прихожу, чтобы просить о посвящении России моему Непорочному сердцу, и о причащении во искупление грехов в первую субботу месяца. Если эта просьба будет исполнена, то Россия обратится и наступит мир; если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, и тогда начнутся войны и гонения на церковь. Добрых будут истязать, Святейший отец будет сильно страдать, целые народы будут истреблены. В конце концов моё Непорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, она обратится, и миру будет дарован мирный период».
После этого прошёл какой-то год, и СССР стал разваливаться, пока, 25 декабря 1991 года не прекратил своё существование.
После явления Фатимской Богоматери прошло почти сто лет. Россия, как и ряд других государств, долгое время существовавших за «железным занавесом», пытается построить у себя цивилизованное демократическое общество. Но для того, чтобы понять и оценить перемены, происходящие в России сейчас, необходимо сначала понять, что же это были за «ошибки», которые она «распространяла» на протяжении почти столетия.
Мы все знаем, что коммунистическая идея строится на неприятии свободы личности. Меньше говорится о том, что неотъемлемой частью этой системы является пренебрежение к человеческой жизни. Отец коммунистической идеи Карл Маркс с самого начала считал смерть и насилие приемлемыми методами. Он писал, например: «Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами».
Новая эра коммунизма была возвещена убийством царя, его жены и детей, и тех, кто был им предан. После прихода к власти Иосифа Сталина, в конце 1920-х годов, начались масштабные чистки.
В России аборты не только были легализованы, но даже разработана «процедура» и машины для их проведения, которые используются до сих пор. Эти машины «распространились» по миру в буквальном смысле слова: электрический прибор экспортировался в развитые страны, а ручной вакуумный аспиратор поставлялся странам третьего мира, где с электричеством были проблемы.
В границах советского блока к человеческой жизни относились с презрением, она рассматривалась как расходный материал, который следует подчинить главной, конечной цели. Этот принцип распространялся на все завоёванные страны.
Сегодня Россия всё ещё находится в непростой ситуации. Владимира Путина, бывшего сотрудника КГБ, вряд ли можно назвать яростным поборником прав человека. Тем не менее, перемены трудно не заметить: 21 октября 2011 года был подписан закон, запрещающий проводить аборты после 12 недель беременности. А перед прошедшим Рождеством Путин подписал запрещение рекламы абортов. Ходят слухи, что в недалёком будущем аборты в России будут запрещены совсем.
Перемены, происходящие в этой стране в последнее время, позволяют надеяться, что обещанный Фатимской Богородицей мир всё-таки наступит.
С нами Бог!
Образчик типичного советского идиотизма. Абсолютно все события извращены, белое выдано за чёрное.
По поводу «сатанинских сил».
В Новоафонском монастыре до сих пор говорят, что послушник духовной семинарии Джугашвили, успешно проучившийся все пять лет, покинул ее стены перед последним экзаменом, после того, как во время обряда всенощного бдения, положенного перед таким важным событием, с ним разговаривал его духовник – святой старец, обладающий даром предвидения: «Иосиф, на Россию и православие надвигается страшный враг, будет война, за ней — другая, церковь будет разгромлена. Победить эти чёрные силы можно только став одним из них. Уходи, стань одним из них, в этом — твоё послушание».
Есть объективные основания судить, что Джугашвили с честью исполнил возложенное на него послушание: метафизика Сталина — 1. Не дал состояться сионистскому плану «Красная иудея». 2. Разгромил «мировые тёмные силы» — фашизм.
В этой связи интересна роль Сталина в судьбе православия в 20 веке. Руководитель коммунистической партии за какие-то 10 лет (37-43 гг) сделал для православия то, что РПЦ не могла сделать за предыдущие 1000 лет своего существования: избрали Патриарха (43 г, «почти 1000 лет» — знатоки знают). Ну и наконец-то в православии появились «новомученники за веру» — какая же вера без героев, один поминальник бутовского полигона чего стоит — 37г. Странный какой-то «руководитель коммунистической партии», не находите? Да и престрайнейшая это история – с полуразрушенными храмами по всей России. Почему ПОЛУразрушили? В назидание что ли на 70 лет оставили? Вон дурачок Хрущёв — alter ego Сталина — было замахнулся к 80-му году от церквей «камня на камне не оставить», как тут же слетел.
Да и про «масштабные чистки». Наибольшее число жертв пришлось на 20-ые годы, когда Сталин был никто. В «печально знаменитом» 37-м году Сталин, руками Берии, как раз остановил массовые чистки, развязанные троцкистами. Что такое «масштабные чистки» современный читатель может прекрасно увидеть своими глазами — в «самом демократическом государстве мира» — США в тюрьмах заключённых больше, чем в сталинском ГУДАГе. И, странно, никто не истерит. Мало того, в США процветает тн «тюремное рабство» — труд заключённых используется не на государственные нужды, а для обогащения частных лиц. Каждый 10-й заключенный в этой стране парится в коммерческой тюрьме. Только в 2010 г. две частные тюремные корпорации получили порядка 3 млрд. долл. прибыли. И — МОЛЧОК, «империя добра», пАнимаешь.
Кстати, именно Путин отменил смертную казнь, чего до сих пор не сделали в США, отстаивает традиционные христианские ценности, в отличие от «лидеров» Запада, которые как раз и развели содом и гомору. Только слепой не видит этого.
Запад — ЗЛО, Богородица за ДОБРО, ЛЮБОВЬ — за Россию.
«…Руководитель коммунистической партии за какие-то 10 лет (37-43 гг) сделал для православия то, что РПЦ не могла сделать за предыдущие 1000 лет своего существования: избрали Патриарха…»
Руководитель компартии назначил патриарха — ух, сильное событие!.. И с того времени духовенство церкви стала частью партийной номенклатуры.А истинные исповедники и духоносные старцы отправились на свою Голгофу — на Соловки, на Колыму, в катакомбы и т.д. Те же попы, которые срослись со сталинской идеологией, «до сих пор в Афоне вспоминают» байки про святого Йосю.
А.Кир-ов +++++++++++++!!!! И добавить нечего. Отличный текст. По мордам всем либероидам общечеловекам:))))
А.Кир-ов абсолютный бред несете. Нет ни одного случая в христианстве, чтобы отказавшийся от посвящения семинарист был избран Господом. Идиотизм! Мало того, 70.000 человек видели Чудо в Фатиме. даже атеисты. А ваше «свидетельство» паранойя сталиниста. Мерзкая попытка обелить слугу сатаны, взрывавшего храмы, уничтожавшего цвет русской культуры, армии. Обоср-гося в первые дни войны и боявшегося появиться на людях. Труса, ездившего в сопровождении трёх одинаковых автомобилей. Тварь, превратившего русский народ в пушечное мясо. Вы урод моральный.