100 лет после Фатимского чуда: перемены в России внушают надежду

В 1917 году католический, да и весь христианский мир потрясло чудо, произошедшее близ португальского местечка Фатима. На протяжении полугода, с 13 мая по 13 октября 1917 года, в 13-й день каждого месяца Богородица шесть раз являлась трём крестьянским детям — девятилетней Люсии Абобора, восьмилетнему Франсишко и шестилетней Жасинте Марто. Она рассказывала им о том, что ждёт мир в ближайшем будущем.

В третий раз она сказала:

«Я прихожу, чтобы просить о посвящении России моему Непорочному сердцу, и о причащении во искупление грехов в первую субботу месяца. Если эта просьба будет исполнена, то Россия обратится и наступит мир; если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, и тогда начнутся войны и гонения на церковь. Добрых будут истязать, Святейший отец будет сильно страдать, целые народы будут истреблены. В конце концов моё Непорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, она обратится, и миру будет дарован мирный период».

Это пророчество прозвучало летом 1917 года, а осенью в России произошла революция, затем — долгие десятилетия гонений на веру. И только в 1984 году папа Иоанн Павел II совместно с епископами со всего мира, принял решение исполнить волю Фатимской Богоматери и совершил посвящение России её Пренепорочному Сердцу.

После этого прошёл какой-то год, и СССР стал разваливаться, пока, 25 декабря 1991 года не прекратил своё существование.

После явления Фатимской Богоматери прошло почти сто лет. Россия, как и ряд других государств, долгое время существовавших за «железным занавесом», пытается построить у себя цивилизованное демократическое общество. Но для того, чтобы понять и оценить перемены, происходящие в России сейчас, необходимо сначала понять, что же это были за «ошибки», которые она «распространяла» на протяжении почти столетия.

Мы все знаем, что коммунистическая идея строится на неприятии свободы личности. Меньше говорится о том, что неотъемлемой частью этой системы является пренебрежение к человеческой жизни. Отец коммунистической идеи Карл Маркс с самого начала считал смерть и насилие приемлемыми методами. Он писал, например: «Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами».

Как и предсказывала Фатимская Богородица, Россия стала первой страной мира, которая приняла ошибки коммунизма и, как предсказывал Маркс, коммунисты не стеснялись прибегать к террору. Советы начали своё правление с трёх лет кровавой гражданской войны. Как только они получили всю власть, то сразу же создали Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, в задачи которой входило «вырвать с корнем» всех врагов нового режима при помощи обысков, арестов и смертных приговоров.

Новая эра коммунизма была возвещена убийством царя, его жены и детей, и тех, кто был им предан. После прихода к власти Иосифа Сталина, в конце 1920-х годов, начались масштабные чистки.

Стоит ли удивляться, что в обществе, построенном на крови, убийство нерождённых детей тоже стало нормой. Одним из первых актов большевиков стала легализация абортов на любом сроке и без всяких ограничений. «Их целью было вырвать женщину из семьи, из дома и заставить работать».

В России аборты не только были легализованы, но даже разработана «процедура» и машины для их проведения, которые используются до сих пор. Эти машины «распространились» по миру в буквальном смысле слова: электрический прибор экспортировался в развитые страны, а ручной вакуумный аспиратор поставлялся странам третьего мира, где с электричеством были проблемы.

В границах советского блока к человеческой жизни относились с презрением, она рассматривалась как расходный материал, который следует подчинить главной, конечной цели. Этот принцип распространялся на все завоёванные страны.

Сегодня Россия всё ещё находится в непростой ситуации. Владимира Путина, бывшего сотрудника КГБ, вряд ли можно назвать яростным поборником прав человека. Тем не менее, перемены трудно не заметить: 21 октября 2011 года был подписан закон, запрещающий проводить аборты после 12 недель беременности. А перед прошедшим Рождеством Путин подписал запрещение рекламы абортов. Ходят слухи, что в недалёком будущем аборты в России будут запрещены совсем. В то же время число прихожан в российских церквях за последние годы существенно возросло, и за счёт новообращённых, и за счёт возвратившихся.

Перемены, происходящие в этой стране в последнее время, позволяют надеяться, что обещанный Фатимской Богородицей мир всё-таки наступит.

Источник перевод для MixedNews — Sveta Gogol (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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