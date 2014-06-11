Как (если верить российским СМИ) будет выглядеть Европа к 2035 году

В 2012 году российская «Экспресс газета» опубликовала несколько карт, отражающих её видение Европы через 23 года. Принимая во внимание нынешнюю напряжённость на Украине и в других странах, прогноз оказывается настораживающе прозорливым, хотя прошла всего пара лет.
Издание утверждает, что карты были составлены на основании «открытых источников» ЦРУ, ГРУ, исследовательских институтов, а также работ Элвина Тоффлера, Збигнева Бжезинского и Сэмюэля Хантингтона. Заявление в лучшем случае сомнительное.
Не удивительно, что, выражаясь словами Фрэнка Якобса из Foreign Policy, карты представляют собой иллюстрацию надежд и тревог, по крайней мере, некоторых россиян.
Европейские страны показаны разделившимися по национальному признаку, в основном, из-за экономической нестабильности и нарастающего евроскептицизма. Шотландия становится независимой (что и происходит на самом деле), а Ирландия объединяется. От Испании откалывается Страна Басков, оставшаяся часть государства предстаёт в виде Испанской Конфедерации. Франция теряет свои территории, отдав часть из них баскам. Она переживает «мультикультурный коллапс», не справляясь с ассимиляцией иммигрантов из своих бывших африканских колоний.
В Центральной Европе Италия раскалывается надвое, Босния-Герцеговина исчезает, поглощаясь Хорватией и Сербией. Турции отходят Албания и Косово.
А вот Польшу можно только пожалеть. Когда-то бывшая надёжным другом славян, затем верным союзником коммунистов, а теперь подпевающая Западу, Польша наказана за своё нерасположение к матушке-России расчленением. На западе Германия требует обратно прибрежную Померанию и внутриматериковую Силезию. Берлин также возвращает Восточную Пруссию, вынудив и саму Россию отказаться от северной части этой территории. Кажется странным, что Москва добровольно делится своей самой западной областью. Однако сделанный акцент превыше незыблемости российских границ: донести до Польши всё неразумие её ухода из-под крыла Кремля.
Карпатская Русь, ныне принадлежащая Словакии и Украине, объявляет независимость.
В Восточной Европе распад ЕС позволяет России взять под контроль области с русским большинством в прибалтийских странах. Эстония утрачивает область вокруг по большей части русского города Нарвы, Латвия теряет регион Двинска, окружающий небольшой городок Даугавпилс. Беларусь становится частью России.
Таким очень давно развлекались «продвинутые школьники», благо в старые времена были как учебные пособия контурные карты. Тут конкретно мнгое основано на совершенно разнородных и несопоставимых процессах, о есть и фантастика.
Удивительная карта. Сможет ли Каталония стать независимым государством?
Будем следить.