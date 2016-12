Русские и американцы готовят своих детей к войне

Антивоенные протесты солдатских матерей в 1915 году стали темой новой американской песни «Растила мальчика не для того, чтобы он стал солдатом» (I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier). Антимилитаристская песня-баллада пользовалась большой популярностью, но не всем она пришлась по вкусу. Убежденный сторонник войны, Теодор Рузвельт заметил по этому поводу, что надлежащее место женщин, критикующих войну, «в гареме, а не в Соединенных Штатах»

Рузвельт остался бы вполне доволен, если бы узнал, что столетие спустя детей продолжают активно готовить к войне.

Вышесказанное, безусловно, относится к современной России, где тысячи финансируемых правительством организаций занимаются «военно-патриотическим воспитанием» детей. В патриотических клубах и мальчики и девочки изучают военное дело, иногда используя даже тяжелую военную технику. Так, например, в маленьком городке под Санкт-Петербургом дети от пяти до семнадцати лет вечера напролет учатся боевым искусствам и обращению с оружием.

Дополнительную поддержку этим усилиям оказывает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, занимающееся подготовкой молодежи к военной службе. ДОСААФ утверждает, что только за прошлый год он провел шесть с половиной тысяч военно-патриотических мероприятий и направил более двухсот тысяч молодых людей для сдачи норм ГТО. ДОСААФ щедро финансируется из государственного бюджета, а размер получаемых им дотаций существенно увеличился именно в последние годы.

«Патриотическому воспитанию» в России также способствуют частые военно-исторические реконструкции. Глава московского отделения Всероссийского военно-исторического движения отметил, что организация таких мероприятий помогает людям «осознать, что нельзя провести всю жизнь за игрой в киндер сюрприз или покемонов».

Видимо разделяя такое мнение, в июне 2015 года правительство России открыло большой военно-патриотический парк культуры и отдыха в подмосковной Кубинке. Называемый «военным Диснейлендом» парк Патриот был провозглашен Владимиром Путиным «важным элементом в системе военно-патриотической работы с молодежью». Лично посетивший церемонию торжественного открытия президент Путин под аккомпанемент военного ансамбля порадовал присутствующих, что сорок новых межконтинентальных ракет пополнили ядерный арсенал России. По сообщениям СМИ, строительство парка Патриот обойдется в 365 миллионов долларов и привлечет до ста тысяч посетителей в день.

Перед гостями, собравшимися на церемонию открытия парка, предстали танки, бронетранспортеры, пусковые установки, за которыми последовала эффектная демонстрация езды на бронированных машинах и стрельбы из огнестрельного оружия. «Этот парк является подарком российским гражданам, которые теперь могут наблюдать всю мощь российских вооруженных сил», — заявил православный священник Сергей Привалов, — «Дети должны приходить сюда, играть с боевой техникой, забираться на танки и видеть самые современные технологии». Александр Залдостанов, темпераментный лидер байкерского клуба «Ночные волки», планирующий строительство филиала парка в Севастополе, заметил: «Теперь мы ощущаем себя ближе к армии» и это «хорошо». В конце концов, «если мы не будем сами воспитывать своих детей, Америка сделает это за нас». Сотрудник парка, ответственный за демонстрацию военного оборудования, Владимир Крючков признал, что некоторые пусковые установки слишком тяжелы для маленьких детей, зато миниатюрные реактивные гранатометы будут для них в самый раз и добавил: «Мужчина в любом возрасте остается защитником Родины и должен всегда быть готовым к войне».

В Соединенных Штатах к войне готовятся тоже. Ещё в 1916 году Конгресс США учредил курс начальной военной подготовки JROTC и должность младшего офицера запаса. Сегодня курс JROTC включен в программу старших классов трех с половиной тысяч американских школ и насчитывает в своих рядах более половины миллиона американских детей. А некоторые государственные программы военной подготовки начинаются даже со средней школы. На занятиях в JROTC студенты слушают лекции армейских офицеров, занимаются по учебникам, утвержденным Пентагоном, носят военную форму и участвуют в военных парадах. В некоторых подразделениях JROTC даже используются автоматические винтовки с боевыми патронами. Хотя бюджет Пентагона и покрывает часть расходов дорогостоящей военной программы, основное финансирование ложится на плечи школ. Эта «Программа развития молодежи», как ее называет Пентагон, окупается, когда слушатели JROTC достигают совершеннолетия и вступают в ряды вооруженных сил, для этого американские военные рекрутеры зачастую приходят за пополнением прямо в учебные аудитории.

Но военные рекрутеры имеют легкий доступ к школьникам, даже если те не посещают курсы JROTC. Одно из положений Акта Конгресса США от 2001 года под названием «Не забыт ни один ребенок» обязывает школы предоставлять военным контактную информацию учащихся, если только сами школьники или их родители намеренно не отказались от этой договоренности. Кроме того, американские военные активно используют передвижные выставки, где игровые приставки, гигантские жидкокристаллические мониторы и военные тренажеры позволяют повсюду настичь учащихся старших классов. Солдат Джонни, надувная кукла, с бессмысленной улыбкой, одетая в камуфляжную форму, пользуется огромным успехом у детей. По словам одного военного рекрутера «маленькие дети чувствуют себя с Джонни спокойно».

Прекрасно сознавая, что видеоигры со стрельбой гораздо популярнее унылых рекрутинговых центров, американские военные создали в 2008 году в торгово-развлекательном комплексе Франклин Милс недалеко от Филадельфии гигантскую видеоигру. На этой экспериментальной военной базе дети погружаются в военные действия в стиле хай-тек. В двух больших залах на компьютерных терминалах они могут ездить на армейских вездеходах Хамви, летать на ударных вертолетах Апач и, стреляя, пробираться через толпу вооруженных «врагов». А военные рекрутеры тем временем прохаживаются сквозь юношескую толпу, приглашая молодежь вступить в ряды вооруженных сил.

На самом деле видеоигры даже лучше, чем вербовщики, справляются с милитаризацией детей. Созданные в сотрудничестве с военными подрядчиками жестокие видеоигры полностью обесчеловечивают противника и позволяют его свободно «расходовать». Видеоигры не только провоцируют безжалостную агрессию, которой позавидовал бы даже гитлеровский вермахт, но стремительно и сверхэффективно деформируют детские ценности.

Так до каких же пор мы будем растить наших детей для войны?

Лоренс Витнер Профессор истории Университета г. Олбани (штат Нью-Йорк)

Источник перевод для MixedNews — Голованова Анна (4 голосов, среднее: 5,00 из 5)

