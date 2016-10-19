Китай, Россия и Пакистан: новый силовой треугольник

Китай, Россия и Пакистан, а также другие авторитарные страны, могут объединить свои силы, чтобы попытаться разрушить мировое превосходство Америки. Тем временем, Соединенные Штаты тоже не теряют зря времени. У Вашингтона имеется ряд союзников в Азии, включая Японию, которые готовы прыгнуть в огонь и умереть за американцев на поле боя.

Если это произойдет, и Китай, Россия и Пакистан начнут войну против США, Японии, Европейского союза и их союзников, так или иначе, одна из сторон пойдет на применение ядерного оружия. А учитывая тот факт, что Россия, Китай и Пакистан имеют в сумме около 7620 ядерных боеголовок, Соединенные Штаты проиграют эту войну еще до того, как какой-то парень в Пентагоне откроет рот, чтобы сказать: «Смотрите, это ядерная…»

Существует ряд причин, по которым мы в ближайшее время придем к биполярному миру, где Россия, Китай и Пакистан будут с одной стороны, а США и их союзники – с другой.

Во-первых, Россия активно укрепляет свои военные связи с Китаем и Пакистаном. На самом деле, Москва недавно получила критически важную поддержку со стороны Пекина в связи с самой острой проблемой нашего времени, сирийской. Впрочем, что еще более тревожно, Россия укрепляет связи в военной сфере с Пакистаном, своим прежним противником времен холодной войны. Имея на своей стороне Китай и Пакистан, Россия получает серьезное преимущество в неминуемой ядерной войне против США.

Во-вторых, Китай поддерживает не только Россию, но и Пакистан. На самом деле, Пакистан всегда был традиционным союзником Китая, и Пекин всегда защищал Исламабад от его исторического противника, Индии.

В-третьих, Пекин, Москва и Исламабад видят необходимость формирования тройственного союза Китай-Россия-Пакистан, поскольку он наконец позволит им завершить эпоху глобального превосходства США.

Президентские выборы ослабят Америку

Собственно говоря, Соединенные Штаты и сейчас слабы, так как страна разделена в связи с предстоящими президентскими выборами. Опросы общественного мнения ясно показывают, что Америка никогда еще не была столь разобщенной, и в связи с этим она выглядит слабой при взгляде извне.

А поскольку президент Путин известен своей изощренной манерой атаковать врагов в самый неподходящий для них момент, существует высокая вероятность того, что Россия будет стремиться заручиться военной поддержкой Китая, чтобы нанести удар по общему врагу.

Несколько недель назад Россия направила контингент своих военнослужащих для проведения совместных пакистано-российских учений. Этот шаг был воспринят как повод для Путина направить свои сухопутные войска в Пакистан, чтобы защитить своего нового союзника от Индии. Важно отметить, что учения прошли как раз в тот момент, когда напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигла своего пикового уровня после нападения на военную базу Ури в контролируемом Индией Кашмире.

Ядерная держава Индия, за США или против?

Индия, которая обладает собственным ядерным оружием, на самом деле является ключевым игроком в этом грядущем биполярном мире. Хотя Нью-Дели недавно шумно поссорился с Москвой из-за ее постоянно растущих связей с Пакистаном, было бы преждевременно делать вывод, что он готов «прыгнуть в постель» к Соединенным Штатам.

Ранее в этом году Индия отвергла предложение США присоединиться к военно-морским патрулям в Южно-Китайском море наряду с Японией и Австралией. Патрулирование Южно-Китайского моря вместе с Японией означало бы конец дипломатических отношений Индии с Китаем, то есть шаг, к которому Индия явно не готова.

Несмотря на то, что Индия резко критикует Россию за военное сотрудничество с Пакистаном, Нью-Дели в последние годы осуществляет ряд собственных военных проектов с Россией. Таким образом, Индия в каком-то смысле оказалась раздираемой между Китаем и Россией с одной стороны и Соединенными Штатами с другой. Что же касается Пакистана, он безусловно уже сделал для себя вывод, «какая кровать уютнее» и сблизился с Китаем и Россией.

Пакистан: «США больше не сверхдержава»

На прошлой неделе Мушахид Хуссейн Сайед, специальный посланник пакистанского премьер-министра в Кашмире, пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном и официально пойти на союз с Россией и Китаем, поскольку Америка – «слабеющая мировая держава».

«Соединенные Штаты больше не являются мировой державой. Это слабеющая держава. Забудьте об Америке», заявил Сайед, повторив один из последних комментариев премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, в котором тот заявил, что Пакистан заключит сделку с Китаем и Россией, если Америка останется нейтральной в отношении пакистано-индийского конфликта в Кашмире.

Интересно, что Китай поставляет Пакистану больше оружия, чем любая другая страна в мире. Но, что еще более важно, Пекин активно строит ядерные реакторы в Пакистане. Это означает, что Китай хочет укрепить своих союзников и подготовить их к возможной войне с Западом.

Когда США и многие другие страны подписали в 1996 году договор о нераспространении ядерного оружия, ни Индия, ни Пакистан к нему не присоединились. А поскольку напряженность на границе между Индией и Пакистаном продолжает нарастать с каждой неделей, вполне возможно, что одна из сторон решит прибегнуть к ядерному оружию. Более вероятно, что первым сделает свой ядерный ход Пакистан. В первую очередь потому, что он знает, что получит военную поддержку от Китая и России. На самом деле, Путин уже обещал помочь Пакистану в случае какой-либо внешней агрессии.

Может ли Америка устоять против альянса Китая и России?

И если уж русские дали свои обещания защиты Пакистану, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы предсказать, что Россия окажет всяческую поддержку Китаю в любом международном конфликте.

Китай, Пакистан и Индия обладают баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и ядерным оружием морского базирования. В связи с этим было бы интересно, если бы Индия в конце концов перешла на сторону Китая и своего исторического противника.

Дело в том, что Индия не имеет ни малейшего представления, может ли она рассчитывать на получение какой-либо помощи со стороны США, и хотя она сильнее, чем Пакистан, с точки зрения военной мощи, у Пакистана больше ядерных вооружений, а это имеет большое значение в любом глобальном конфликте.

С другой стороны, Америка также не имеет ни малейшего представления, будет ли Индия на ее стороне в международном конфликте. Таким образом, если возникнет ядерная конфронтация между США с одной стороны и треугольником Китай-Россия-Пакистан с другой стороны, существует высокая вероятность, что США окажутся побежденной стороной.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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