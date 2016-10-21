Россия в мире в поисках силы

После завершения десятилетий биполярного мироустройства времен холодной войны, международная система постоянно эволюционировала. Поскольку однополярный американский период оказался недолгим, и ни одна из мировых держав не обладает достаточным могуществом, чтобы в одностороннем порядке доминировать над всеми остальными, постепенно формируется что-то вроде многополярного мирового порядка. В этих условиях, с момента прихода Владимира Путина к власти во второй раз, Россия пытается занять ключевую позицию в этом многополярном мире.

В то же время, Россия не желает мириться со сменой режимов по всему миру, стимулируемой Западом, а также вмешательством последнего во внутренние дела ее ближнего зарубежья. В связи с этим, для того чтобы восстановить свою былую славу и противостоять западным мерам сдерживания вблизи ее границ, она начала успешно противостоять западному влиянию в ближнем зарубежье, и первым шагом в этом направлении стал конфликт с Грузией в 2008 году.

Российским успехам, достигнутым с тех пор в мировой политике, безусловно, благоприятствовали внешние условия. Во-первых, решение США о переориентации своих усилий в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона и ее отказ от активного вмешательства в ближневосточные проблемы, а также политика перезагрузки в отношении России при администрации Обамы создали благоприятную среду для возвращения России на мировую арену. Борьба Европейского союза со своими внутренними экономическими неурядицами и синдром дефицита внимания к международным отношениям, также способствовали активизации внешней политики России. И, наконец, одновременное развитие событий в Сирии и на Украине дали возможность Путину применить стратегию, которая ранее была испытана в Грузии.

Россия пришла к выводу, что для достижения успеха следует отвести приоритетную роль военно-морскому флоту. Таким образом, ее обновленная военно-морская доктрина возвестила о принятии стратегии расширения глобального влияния, а Государственная программа вооружений на 2011-2020 годы предусматривала амбициозное перевооружение и модернизацию Черноморского флота. В результате, несмотря на все ограничения в экономическом и военном плане, с момента присоединения Крыма в 2014 году России удалось укрепить свое военное превосходство в большинстве морских и подводных районов Черного моря. Контроль над Крымом в сочетании с мощными вооружениями и созданием бесполетной зоны для НАТО ознаменовали достижение превосходства в Черном море, которое имеет решающее значение для проецирования силы в направлении Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа и даже Восточного Средиземноморья.

Помимо развития событий в черноморском регионе, продолжающаяся война в Сирии, несомненно, предоставила России возможность получить доступ к Восточному Средиземноморью и в целом к ближневосточному региону, причем в такой степени, которой не наблюдалось даже во времена холодной войны. Благодаря военной кампании в Сирии, Россия модернизировала свой военно-морской центр в сирийском порту Тартус и впервые подписала соглашение о создании постоянной зарубежной военно-морской базы в Хмеймим.

Военный баланс в Восточном Средиземноморье с конца второй мировой войны был в пользу США и их союзников. Россия начала наращивать свое военное присутствие в этом регионе с 2013 года, путем передислокации 10 боевых кораблей Черноморского флота и своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». Хотя нынешняя силовая структура России не способна бросить вызов превосходству США и НАТО в странах Восточного Средиземноморья, динамика перемен уже влияет на политические расчеты региональных игроков и равновесие во всем регионе.

Наращивание российского военного потенциала в Черном и Средиземном морях означает провал стратегии США и НАТО, направленной на то, чтобы побудить Россию к диалогу. Российская стратегия по захвату контроля над морскими путями и созданию бесполетных зон помешала НАТО использовать свое влияние для обеспечения безопасности своих стран-членов в регионе, что позволяет России проецировать силу в своем постоянно расширяющемся окружении. Чтобы противостоять этой стратегии НАТО и США должны занять более жесткую оборонную позицию и обеспечить постоянное военное присутствие в регионе Черного моря, оставляя при этом открытыми каналы диалога с Россией.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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