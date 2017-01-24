Имея слабую экономику и много ядерного оружия, Россия может скатиться до уровня Пакистана к 2050 году

Государственная программа вооружения России на 2011-2020 годы предусматривает увеличение количества современной военной техники и оборудования: на 30 процентов к 2015 году и на 70 процентов к 2020 году. Но успехи в этом стремлении не столь однозначны, и точные цифры не приводится, хотя доля современных вооружений, несомненно, выросла.

В апреле 2016 года заместитель Министра обороны заявил, что армия с 2013 года получила 1 тысячу 200 единиц новой и модернизированной авиационной техники. По существу, все новые боевые самолеты являются современной модификацией советских самолетов 80-х годов: Су-27 (Су-30, Су-35 и Су-33), Су-25, МиГ-29 (включая новейший МиГ-35) и МиГ-31. Это «четвертое поколение» самолётов, оборудованных современной бортовой электроникой и сенсорами, обычно относят к поколению 4,5, так как они не имеют внутренних конструктивных особенностей самолётов пятого поколения, как, например, истребитель F-35.

Проект российского истребителя пятого поколения ПАК-ФА несколько раз откладывался из-за высокой стоимости и ненадёжности индийских партнёров. На сегодняшний день существует лишь восемь прототипов этого истребителя, а к 2020 году планируется создание лишь 12 серийных самолетов.

Это достаточно эффективный и экономичный план. ВМС США начали переходить с истребителей восьмидесятых годов F/A-18 Hornet к современным F/A-18E/F Super Hornet в начале 2000-х годов. Эти истребители поколения 4,5, судя по всему, по-прежнему на многое способны и требуют меньше затрат для производства, чем создание новых самолётов. С этой точки зрения программа США по созданию самолетов пятого поколения может столкнуться с серьезными проблемами.

Факторы, играющие против России

Демографическое старение, а также уменьшение численности населения на 15-20 процентов к 2050 году;

Зависимость от нефти и газа;

Экономический подъем в Азии и других странах.

Российская экономика сильно зависит от нефти и газа. В 2012 году эти энергоресурсы, а также нефтепродукты составляли 70 процентов экспорта. В 2001 году нефть и газ давали 30 процентов дохода в бюджет, а в 2015 году эта цифра достигла 44 процентов. Следует учитывать, что цифры варьируются из-за цен на нефть, а не от успешной диверсификации экономики.

В наше время активно развиваются солнечная и ветровая энергетика, электромобили и карпулинг (совместное использование автомобиля с помощью сервисов поиска попутчиков -прим. Mixednews). Эти технологии снизят спрос на нефть и газ и будут поддерживать их низкую стоимость, а также будут ослаблять любые скачки цен.

Россия добывает примерно такое же количество нефти, как и Саудовская Аравия.

У неё ядерного оружия в тридцать раз больше, чем у Пакистана. По ВВП на ППС российская экономик сравнима с экономикой Саудовской Аравии, Пакистана и Польши вместе взятых.

Количество населения России будет оставаться неизменным до 2030 года и, вероятно, уменьшится примерно на 15-20 процентов к 2050 году.

Россия может выйти из десятки мировых экономических держав и скатиться примерно к 20-у месту.

Китай всё больше становится независимым от российских военных технологий. Индия, вероятно, с течением времени станет так же менее зависимой от России.

Если цены на нефть и газ будут оставаться низкими, а Россия не будет развивать другие отрасли, можно будет ожидать, что её экономика сократится с текущего состояния, соответствующего примерно половине экономики Британии до четверти или даже одной восьмой к 2050 году. Россия может скатиться до уровня Пакистана — имея слабую экономику и большое количество ядерного оружия.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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