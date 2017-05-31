Американские истоки современной военно-морской стратегии России

Военно-морской флот России вновь размещен в Средиземном море у побережья Сирии. В настоящее время всего два российских фрегата противостоят присутствию ВМС США и этот диспаритет по количеству и размеру судов привлек внимание прессы. Впрочем, история напоминает нам, что не все задачи требуют крупных судов или многочисленного флота. Со стратегической точки зрения, роль российского военного флота как защитника отечества вовсе не требует гигантов, подобных американским авианосцам Nimitz и Ford.

Эта ограниченная роль, в сочетании с экономическими проблемами вынуждает российских стратегов отдавать предпочтение низкозатратному флоту, который способен быстро передвигаться и изматывать более крупные флотилии противника. В настоящее время органы планирования в России не стремятся достичь количественного равновесия с обширным надводным флотом Соединенных Штатов. В процессе модернизации своего военно-морского флота российское Министерство обороны полагается на небольшие и относительно простые в производстве надводные ресурсы.

Забавно, но прообраз такого флота можно найти в первых планах ВМС Соединенных Штатов, разработанных еще в 1790-х годах. Нарождающийся военный флот Америки в конце 18-го столетия не мог позволить себе строить крупные линейные корабли, чтобы на равных противостоять Британскому королевскому военно-морскому флоту, но он мог создавать угрозу за счет применения хорошо вооруженных и умело управляемых небольших судов.

В подобной ситуации, предшествовавшей войне 1812 года, кораблестроитель Джошуа Хамфрис получил задачу сконструировать быстрые американские фрегаты, способные нести тяжелые вооружения и поражать с помощью своих 54 пушек любое британское судно, а также изматывать более крупные корабли Королевского флота Великобритании. Они должны были быть достаточно быстрыми, чтобы охотиться за конвоями и создавать проблемы для торговли внутри Британской империи. Успех этой конструкции подтвердился в нескольких сражениях с самого начала войны. Один из таких фрегатов, «Constitution», один за другим потопил британские военные корабли Guerriere, Java, Pictou, Cyane, и Levant. Впрочем, урок состоит не только в соотношении скорости и вооружений, но также в роли этих судов как постоянной угрозы.

Во время войны 1812 года эскадра Королевского флота была отозвана от выполнения других задач и на нее была возложена специальная миссия – противодействовать американской угрозе. Таким образом, ради бесплодной попытки блокировать американские фрегаты в их собственных портах были отвлечены значительные силы. Подавляющее превосходство американских судов против британских фрегатов вызвало обеспокоенность в Адмиралтействе. В ответ Секретарь Адмиралтейства Джон Крокер в 1813 году издал приказ свернуть операции военно-морского флота Британии, в которых фрегаты противостояли американским фрегатам.

Глядя на современные российские фрегаты, можно предположить, что старая стратегия еще не утратила актуальности: быстрые и хорошо вооруженные небольшие суда против превосходящего по численности американского флота и его крупных надводных судов. Обладающие скоростью 56 километров в час и вооруженные новейшими ракетными системами, новые российские фрегаты весьма быстры и опасны. Быстрое наращивание флота тормозится из-за необходимости создания отечественного производства газовых турбин, однако, происходящая в настоящее время модернизация более старых фрегатов обеспечивает Россию значительным количеством боеспособных надводных пусковых ракетных платформ при относительно небольших затратах.

Российские системы вооружений, в том числе Калибр и Циркон, призваны подавить оборону противника, заставляя его отслеживать большое количество атакующих целей на различных высотах, направлениях и скоростях. Задача заключается в том, чтобы поразить цель по крайней мере одним из видов вооружения и нанести ей урон. Как и в истории с первыми американскими фрегатами, эта их способность выводить корабли из строя создает угрозу, на которую противник вынужден реагировать.

Возможность согласованного запуска с нескольких надводных судов гиперзвуковых ракет по авианосцу США может привести к изменению позиционирования и задач ВМС США. Потеря крупного авианосца нанесла бы сокрушительный удар по военно-морским операциям США на любом театре военных действий или заставила бы отвести остальные авианосцы на расстояние, превышающее дистанцию действий их самолетов, с целью избежать потерь.

Достаточно повредить подъемники, палубу или катапульту, и авианосец превращается в дорогостоящий, но почти бесполезный остров. Поврежденные японские авианосцы в сражении у атолла Мидуэй в Тихом океане были неспособны защищать себя от атак, и в результате четыре из шести таких судов были уничтожены. Повреждение рулевого управления превращает авианосец и его моряков в огромную мишень для многочисленных ракетных систем. Кстати, в той же битве за Мидуэй поврежденный американский авианосец Yorktown также был торпедирован во время ремонтных работ. Повреждение важнейших систем вынуждает всю группу покинуть театр военных действий. Так, в 1945 году авианосец Franklin, получивший тяжелые повреждения, увел с поля сражения еще несколько судов, которые должны были защищать его по дороге в док для ремонта. Одно точное, пусть даже случайное, попадание ракеты в современный авианосец может потребовать эскорта из нескольких эсминцев, крейсеров и даже подводных лодок, что способно привести к существенному изменению баланса сил на театре военных действий.

История также учит Россию, что флот, состоящий из небольших и хорошо вооруженных судов, может обеспечить ей статус международного игрока, пока она ожидает ввода в строй более крупных кораблей, в том числе новых авианосцев. А история американского флота позволяет предположить, что такой российский флот может осуществлять проекцию силы в мировом масштабе. Во время первой берберийской войны 1801-1805, в затем второй (1815-1816) Соединенные Штаты использовали свои фрегаты как символы силы и превосходства в Средиземноморье. Америка продолжала полагаться на них до тех пор, пока незадолго до Гражданской войны не появилась возможность строить более крупные линейные суда. То же самое происходит сейчас с российскими фрегатами. Тот факт, что Россия дислоцировала свои фрегаты у берегов Сирии, указывает на понимание российскими стратегами их возможностей.

ВМФ России, возможно, представляет собой лишь бледную тень могучего советского военного флота, но его переоснащение идет полным ходом и акцент делается на небольших судах. Хотя на первый взгляд может показаться безрассудством считать что небольшие суда класса фрегатов способны бросить вызов крупным кораблям ВМС США, однако сама военно-морская история Америки подтверждает противоположное.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 4,67 из 5)

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