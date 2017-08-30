Российские электрогенерирующие компании продают избыточные мощности майнерам биткоинов

Компании, эксплуатирующие электростанции в России, начали продавать избыточные мощности так называемым добытчикам криптовалюты, или криптомайнерам, сообщает ежедневная газета «Ведомости». По мнению газеты, это предложение является стимулом для майнеров, поскольку счета за электроэнергию съедают значительную часть их прибыли.

Как сообщается, крупнейшая в России энергетическая компания «ЕвроСибЭнерго» уже получила десятки заказов. Компания владеет несколькими электростанциями в Сибири, на Урале, а также в европейской части страны.

«Существует более 70 производственных мощностей с готовой инфраструктурой, включая быстрый доступ к электрическим сетям и подстанциям с дешевой электроэнергией», – заявил представитель компании в интервью газете. Он также сказал, что в настоящее время компания ведет переговоры с десятками криптомайнеров, но контракты пока еще не подписаны.

По словам владельца майнинговой фермы Timofey Ra, почти тридцать процентов расходов, связанных с добычей биткойнов, идут на оплату счетов за электроэнергию, в то время как при добыче другой криптовалюты под названием «эфириум» на электроэнергию уходит 15 процентов расходов.

Он также сказал, что некоторые криптомайнеры планируют запустить фермы непосредственно на электросетях и уже договорились о льготных условиях. Сообщается, что они платят два рубля за киловатт, вместо 4,5 рублей.

Несмотря на недавнее падение стоимости биткойнов и волатильность курса криптовалюты, она по-прежнему привлекает внимание в России. Некоторые веб-порталы начали продавать криптомайнинговые фермы, компьютерное оборудование, объединенное в системы, причем продавцы уверяют, что эти инвестиции быстро окупятся.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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