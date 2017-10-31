Какое будущее ожидает Турцию

Сталкиваясь с серьезными проблемами в отношениях со своим главным политическим союзником, Соединенными Штатами Америки, и основным экономическим партнером, Европейским Союзом, правящая Партия справедливости и развития во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стремится к более тесному сотрудничеству с традиционными соперниками Турции в регионе: Россией и Ираном. У партии имеются также проблемы с рядом арабских стран, несмотря на то, что во внутренней политике она опирается на голоса консервативных исламистов. Все упомянутые антагонизмы провоцируют обострение угрозы курдского национализма.

Турция обладает двумя стратегическими активами, тесно взаимосвязанными. Первый из них, геостратегический – это турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Узкие проходы между Средиземным и Черным морями, и, следовательно – ключ для доступа России к южным морям и доступа военно-морских сил Запада к России с юга, эти проливы на протяжении нескольких столетий являются объектом многочисленных военных конфликтов.

Что касается второго актива, он носит политический и экономический характер. Речь идет о принадлежности к западной системе. История свидетельствует о том, что парламент решил перебраться в Анкару из Стамбула в 1920 году, чтобы поддержать там национально-освободительное движение во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Это произошло после того, как проливы Босфор и Дарданеллы, а также Стамбул как столица потерпевшей поражение турецкой империи во главе с Оттоманской династией, были заняты британскими, французскими и греческими вооруженными силами после окончания Первой мировой войны.

Несмотря на то, что война за независимость велась против западных оккупационных сил и получила поддержку от правительства Советской России, как только война завершилась, Ататюрк постарался наладить хорошие отношения с Францией, Великобританией, Грецией, Италией, а также новой восходящей сверхдержавой – Соединенными Штатами Америки.

Для турецкой государственности Конвенция 1937 года в Монтрё о статусе проливов имеет почти такое же значение как и Лозаннский договор 1923 года, который признал новую Турцию, в которой республика пришла на смену султанату.

После завершения Второй мировой войны, (в ходе которой Турция оставалась нейтральной), Советский Союз во главе с Иосифом Сталиным претендовал на часть турецкой территории и суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Это побудило администрацию американского президента Гарри Трумэна провозгласить в 1947 году новую политику, в рамках которой Турция и Греция считались принадлежащими к западной системе. Затем Турция в 1950 году направила своих солдат на корейскую войну, перешла на многопартийную политическую систему и в 1952 году стала членом НАТО. Помимо этого, Анкара также вступила в Совет Европы и ОЭСР, с энтузиазмом включилась в интеграцию с Европейским экономическим сообществом, которое со временем превратилось в Европейский Союз.

Турция отставала в формировании институтов рыночной экономики и либерализации своей демократической системы, что отчасти объяснялось деструктивным влиянием трех военных переворотов во время холодной войны.

Позже, в 1998 году, тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев рассказал группе гостей из Турции, что за долгий период времени, проведенный им в составе Политбюро Коммунистической Партии Советского Союза, Москва опасалась, что Турция будет «потеряна», когда Анкара решила направить свои войска в Корею. СССР окончательно утратил надежду, когда Турция решила перейти к рыночной экономике и интегрироваться в западную экономическую систему, добавил он.

Контроль над проливами и участие в политических и экономических структурах Запада – это два стратегических актива Турецкой Республики, которые не должны быть потеряны.

Большое значение имеет также особая стратегическая важность Турции для Запада. В противном случае, ни США ни европейские державы в пятидесятые годы не старались бы изо всех сил втянуть Турцию в западную систему, да и в наши дни они не пытались бы любой ценой сохранить прочные связи с Анкарой, несмотря на серьезные противоречия.

Эта перспектива ни в коем случае не должна быть потеряна: текущие проблемы, расширяющие раскол между Турцией и Западом, не приносят никакой пользы ни одной из сторон.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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