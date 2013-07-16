Топ семь продуктов, содержащих щелочь, а также всё про щелочную диету

За последние несколько лет щелочная диета стала очень известной, особенно среди тех, кто следит за здоровьем и желает составить здоровый рацион. Соблюдать такую диету достаточно просто, требуется всего несколько незначительных изменений в ежедневном питании.

Выше приведена таблица распределения продуктов по степени содержания щелочных элементов. Слева находятся продукты с более высоким содержанием pH. Чем ниже продукт, тем ниже содержание щелочи и замыкают таблицу продукты с кислотным содержанием.

В чем заключается щелочная диета?

Чтобы понять суть диеты, нужно представить шкалу, на противоположных концах которой находятся щелочь и кислота. Существуют вещества, которые находятся между щелочными и кислыми – они называются нейтральными веществами. Шкала измерения содержания щелочи изменяется в диапазоне от 0 до 14. Если pH выше семи, то вещество считается щелочным, ниже семи – кислотным. Если pH равно семи, то вещество нейтральное.

pH это «водородный показатель». pH определяет «изменение электрического сопротивления в организме между отрицательными и положительными ионами». Положительные ионы являются кислотообразующими частицами, а отрицательные участвуют в образовании щелочи. pH – мера активности взаимодействия между ионами.

Какой уровень pH необходим для организма?

Оптимальный уровень щелочи в организме находится около значения 7,4. Его достаточно для поддержания лучших условий для здорового функционирования организма. Также допустимы значения 7,36 и 7,44.

Кровь эффективно исполняет роль транспортировки кислорода и других питательных элементов при условии определенного содержания pH в организме. Отклонение от дозволенного уровня pH может нанести значительный вред человеку. Ключ к успеху, это правильный баланс между щелочным и кислотным содержанием.

В нашем организме есть щелочные запасы, которые используются при нарушении баланса в сторону кислотности. Однако они не безграничны, и их стоит пополнять при помощи различных продуктов питания. Избыток щелочи резервируется для нейтрализации кислот в будущем.

Почему у людей нарушается щелочной баланс в сторону кислотности

Не только питание нарушает баланс и вызывает необходимость в щелочи. Почти все ткани нашего организма имеют щелочную основу, но многие из них способны вырабатывать кислоту, которую необходимо нейтрализовать. С этим борются наши мышцы, наше питание и дыхание.

Проблемы чрезмерной кислотности

Большинство современных потребителей употребляют такие продукты с высоким содержанием кислотности как мясо, злаки, рафинированные масла, углеводы и сахар. При этом они забывают про необходимость щелочного питания. В организме эти продукты могут способствовать выработке около 100mEq кислоты в день, а человек может переработать только половину. Без щелочи тело отдает жизненно важные минералы для подавления кислотности.

Какие продукты стоит употреблять для поддержания щелочного баланса?

Самый высокий уровень содержания щелочи можно наблюдать в свежих овощах и фруктах.

Почему щелочь так важна

Избыток кислоты и недостаток щелочи может привести к серьезным нарушениям здоровья. Когда в теле недостаточно элементов для снижения кислотного баланса, организм начинает забирать их из костей и жизненно важных тканей. Это очень вредно и влечёт за собой снижение иммунитета организма, а также способность к регенерации, что приводит к различным заболеваниям.

Повышенная кислотность может привести к головной боли, угрям, расстройству желудка, снижению иммунитета, боли в суставах, сезонной аллергии. Возможна потеря веса или его избыточность.

В кислотной среде пищеварительного тракта могут развиваться различные бактерии и раковые клетки, но всего этого можно избежать благодаря щелочи. Все органы находятся под влиянием уровня pH, включая сердце, легкие, печень, почки, поджелудочную железу, щитовидную железу, кишечник и так далее.

Топ 7 продуктов с высоким содержанием щелочи

Первое место – лимоны. Лимоны содержат в себе огромное количество щелочи. И это отличный повод начать свой день стаканом теплой воды со свежевыжатым соком лимона или лайма.

Второе место – зелень. Зелень является отличным источником щелочи, витаминов, минералов, антиоксидантов и фитохимических веществ.

Третье место – корнеплоды. Редис, свекла, брюква, морковь, хрен и репа могут очень благотворно повлиять на ваш организм.

Четвертое место – огурцы и сельдерей. Они входят в список наиболее щелочных продуктов. Помогают быстро нейтрализовать кислоты и нормализовать пищеварение.

Пятое место – чеснок. Чеснок это не только источник щелочи, но и крайне важный продукт для поддержания иммунитета. Он обладает высокими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Шестое место – крестоцветные овощи. К ним можно причислить белокочанную капусту, цветную капусту, брюссельскую капусту и брокколи.

Седьмое место – авокадо. Авокадо способствует нормализации кислотно-щелочного баланса, а также содержит большое количество витаминов, жирных кислот и аминокислот.

Источник перевод для MixedNews — Максим Ветренко (41 голосов, среднее: 4,20 из 5)

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