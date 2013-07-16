Топ семь продуктов, содержащих щелочь, а также всё про щелочную диету

За последние несколько лет щелочная диета стала очень известной, особенно среди тех, кто следит за здоровьем и желает составить здоровый рацион. Соблюдать такую диету достаточно просто, требуется всего несколько незначительных изменений в ежедневном питании.
Выше приведена таблица распределения продуктов по степени содержания щелочных элементов. Слева находятся продукты с более высоким содержанием pH. Чем ниже продукт, тем ниже содержание щелочи и замыкают таблицу продукты с кислотным содержанием.
В чем заключается щелочная диета?
Чтобы понять суть диеты, нужно представить шкалу, на противоположных концах которой находятся щелочь и кислота. Существуют вещества, которые находятся между щелочными и кислыми – они называются нейтральными веществами. Шкала измерения содержания щелочи изменяется в диапазоне от 0 до 14.
pH это «водородный показатель». pH определяет «изменение электрического сопротивления в организме между отрицательными и положительными ионами». Положительные ионы являются кислотообразующими частицами, а отрицательные участвуют в образовании щелочи. pH – мера активности взаимодействия между ионами.
Какой уровень pH необходим для организма?
Оптимальный уровень щелочи в организме находится около значения 7,4. Его достаточно для поддержания лучших условий для здорового функционирования организма. Также допустимы значения 7,36 и 7,44.
В нашем организме есть щелочные запасы, которые используются при нарушении баланса в сторону кислотности. Однако они не безграничны, и их стоит пополнять при помощи различных продуктов питания. Избыток щелочи резервируется для нейтрализации кислот в будущем.
Почему у людей нарушается щелочной баланс в сторону кислотности
Не только питание нарушает баланс и вызывает необходимость в щелочи. Почти все ткани нашего организма имеют щелочную основу, но многие из них способны вырабатывать кислоту, которую необходимо нейтрализовать. С этим борются наши мышцы, наше питание и дыхание.
Проблемы чрезмерной кислотности
Большинство современных потребителей употребляют такие продукты с высоким содержанием кислотности как мясо, злаки, рафинированные масла, углеводы и сахар. При этом они забывают про необходимость щелочного питания. В организме эти продукты могут способствовать выработке около 100mEq кислоты в день, а человек может переработать только половину. Без щелочи тело отдает жизненно важные минералы для подавления кислотности.
Какие продукты стоит употреблять для поддержания щелочного баланса?
Самый высокий уровень содержания щелочи можно наблюдать в свежих овощах и фруктах.
Почему щелочь так важна
Избыток кислоты и недостаток щелочи может привести к серьезным нарушениям здоровья. Когда в теле недостаточно элементов для снижения кислотного баланса, организм начинает забирать их из костей и жизненно важных тканей. Это очень вредно и влечёт за собой снижение иммунитета организма, а также способность к регенерации, что приводит к различным заболеваниям.
В кислотной среде пищеварительного тракта могут развиваться различные бактерии и раковые клетки, но всего этого можно избежать благодаря щелочи. Все органы находятся под влиянием уровня pH, включая сердце, легкие, печень, почки, поджелудочную железу, щитовидную железу, кишечник и так далее.
Топ 7 продуктов с высоким содержанием щелочи
Первое место – лимоны. Лимоны содержат в себе огромное количество щелочи. И это отличный повод начать свой день стаканом теплой воды со свежевыжатым соком лимона или лайма.
Второе место – зелень. Зелень является отличным источником щелочи, витаминов, минералов, антиоксидантов и фитохимических веществ.
Третье место – корнеплоды. Редис, свекла, брюква, морковь, хрен и репа могут очень благотворно повлиять на ваш организм.
Четвертое место – огурцы и сельдерей. Они входят в список наиболее щелочных продуктов. Помогают быстро нейтрализовать кислоты и нормализовать пищеварение.
Пятое место – чеснок. Чеснок это не только источник щелочи, но и крайне важный продукт для поддержания иммунитета. Он обладает высокими антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Шестое место – крестоцветные овощи. К ним можно причислить белокочанную капусту, цветную капусту, брюссельскую капусту и брокколи.
Седьмое место – авокадо. Авокадо способствует нормализации кислотно-щелочного баланса, а также содержит большое количество витаминов, жирных кислот и аминокислот.
Здравствуйте!
Надо же, наверное, проверять то, что переводите.
У лимона рН=2-3, фрукт кислотный (какая же щелочь?), содержание лимонной кислоты 5-6%.
Добрый. Проект ведется одним человеком, так что проверять статьи до запятой возможности нет. Кроме того, поиск яндекса дает ответы на то, как кислотный лимон может быть щелочным: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5&lr=7
С уважением, admin.
Браво админ
какое браво админ? Тогда я желаю Вам следовать этой статье.
Данный проект ведется одни человеком = врагом человечества. Вы вообще понимаете что Вы делаете и пишите??? Здесь статья с темой про здоровье и она для массового прочтения. А написан у Вас тут бред и дезинформация. Напишите мне химическую формулу где кислота превращается в щелочь. И как это лимоны содержат щелочь??? Дайте Ваш состав лимона. Я ни где не видел в лимоне щелочь.
Весь вред, который Вы принесли читателям — откликнется на Вашей «жизни», а точнее существовании.
Лимон это щелочной продукт зарубите это на носу….
Лексус намазала-он ярко красный.Кислота,если кто химию учил:)))
Лимон становится кислым когда соединяется с сахаром .
Тебе же написали, где искать ответ, а ты как баран всё бьёшь и бьёшь в одни ворота. Происходит биохимический процесс в организме, в результате получается щёлочь. А чтобы ты не выпендривался, набери в поисковике цикл Кребса — там уравнение занимает целую страницу. Вот, когда разберёшь это биохимическое ( а не пробирочное) уравнение, тогда и будешь губой трясти.
Это удивительно,но при попадании в ЖКТ,она преображается в щёлочь
Лимонная кислота попадая в наш организм диссоциирует (превращается в щёлочь) Н3С6Н5О7—- 3Н + О7Н5С6. тут не удобно степень окисления указать.
Уровень pH лимона 9,0. Лимон стоит на первом месте в списке щелочных продуктов. Стакан тёплой воды с соком лимона утром натощак при постоянном применении избавляет от изжоги на весь день.Знаю это и практикую много лет,имея повышенную кислотность желудка.
А почему лакмус красный???
Потому,что у лакмуса нет тех ферметов организма,которые превращают лимон кислоту в щелочь. Это,какжется уникальный в этом плане продукт,кислый на вкус,но щелочеобразующий
В соке одного лимона 10% лимонной кислоты. Лимонная кислота — единственная из кислот, соединяющаяся в организме с кальцием, образуя лимоннокислый кальций. Лимоннокислый кальций — соль со щелочными свойствами.
Лимонный сок (кислый на вкус) обладают свойствами конвертируемости (превращения).
В ходе реакции пищеварения он становится сильным ощелачивающим веществом. Все цитрусовые (лимон, апельсин) первоначально кажутся кислыми, но их окончательный эффект в организме является щелочным.
Очень хорошая диета. Дело в том, что кислотная пища- это практически весь наш рацион питания, так же воду, которую мы пьем она тоже кислотная и имеет ph 7 и ОВП+300! Организм у нас состоит из 80% из воды с ОВП — 70. Советую есть щелочную пищу и пить щелочной воду, эффект поразительный. За месяц -10 кг. Но кислотнотность тоже необходима, примерно 20-30 проц. от щелочной пищи.
ТАБЛИЦА КРАСИВАЯ, ТОЛЬКО ВОТ ПОДПИСЬ К НЕЙ ВНОСИТ СМУТУ В УМЫ.
ЯЙЦА И МЯСО СТОЯТ ВО ГЛАВЕ ТАБЛИЦЫ И СЧИТАЮТСЯ СИЛЬНО ЗАКИСЛЯЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ, А ВОТ ЧТО НАПИСАНО У ВАС:
«Чем ниже продукт, тем ниже содержание щелочи и замыкают таблицу продукты с кислотным содержанием.»
ТУТ С ЛОГИКОЙ ЯВНО ПРОБЛЕМЫ
Тут автор явно все напутал,загнал в статью таблицу раздельного питания. А статья совсем о другом.
Утверждение, что лимон и лимонная кислота являются щелочью или щелочеобразующим фактором не является ложным или ошибочным. Лимонная кислота — это слабая органическая кислота ( с низкой константой диссоциации), которая по отношению к сильным неорганическим кислотам (соляной, серной, азотной, фосфорной) выступает как щелочь, то есть нейтрализует их. Кроме того лимонная кислота принимает участие в метаболических процессах в печени и тем самым также способствует ощелачиванию организма. Это же касается и других органических кислот содержащихся в фруктах, овощах, ягодах.
Спасибо)) теперь я наконец поняла)
Если лимонный сок щелочь,то почему он вступает в реакцию с содой?
Присоединяюсь к последнему вопросу
Если человек судит по вкусу где кислое там кислота где пресное то там нет соли)) то для него и пишут эти статьи… А они неблагодарные еще и ерепенятся))). КстаКстати если не ошибаюсь яблочный уксус тоже гасит изжегу в животе… Так что не токо лимоны щелочные))) Жаль парня писавшего возмущеня, боюсь теперь я его окончательно поломал))
Изжога бывает от заброса щелочного содержимого 12перстной кишки в кислую среду желудка.В этом случае изжога проходит от приема чего-нибудь кислотного,так как восстанавливается нормальная кислая среда желудка.
И все же яблочный уксус тоже,как и лемон,относят к щелочеобразующим продуктам.
Только настоящий натуральный продукт,а не из магазинов
Автор данной статьи абсолютно не компетентен, в тематике суть которой слезал из таких же источников.
Щелочные ожоги нейтрализуют ЛИМОННОЙ кислотой. Вы простите что идиот? Ставить в топ щелочных продуктов, самую первую кислятину которая приходит в голову.
Полагаю все же, «слИзал», не? Это компрометирует вашу точку зрения.
Справочник химика: При ожоге щёлочью обработайте поражённое место 1%-м раствором уксусной,лимонной или борной кислотой. Лимонной кислотой,а не лимоном,потому что лимонная кислота-это кислота,а лимон-это щёлочь.
«… лимонная кислота — это кислота, а лимон — это щёлочь», а лимонную кислоту из чего получают? Из бананов?
Вы искренне верите,что лимонная кислота — из лимончиков? Надавили,насушили и вам продали за копейки. Держи карман шире!
Горе от ума у человека, который ерепенится тут, уча автора тому, что и сам толком не знаетзнает)))
Прошёл базовую химию и думает всё познал про лимоны и кислоту))
Подскажите, как сопоставить тоблицу, где углеводы ( 3 группа) отнесены к продуктам с повышенным содержанием щелочи и раздел из статьи про проблемы чрезмерной кислотности:
«Большинство современных потребителей употребляют такие продукты с высоким содержанием кислотности как мясо, злаки, рафинированные масла, углеводы и сахар. При этом они забывают про необходимость щелочного питания. В организме эти продукты могут способствовать выработке около 100mEq кислоты в день, а человек может переработать только половину. Без щелочи тело отдает жизненно важные минералы для подавления кислотности.» Где правильно?
Просто найдите в интернете сводную таблицу щелоче- и кислотообразующих продуктов. Здесь таблицы из другой оперы,на них нельзя ориентироваться. Вся молочка,мясо и яйца закисляют,углеводы закисляют,толькотодин продукт кисломолочный кавказский защелачивает,не помню его название. Фрукты и овощи по разному себя ведут,надо диференцировать. Причем,если щелочному фрукту добавить сахар,он станет кислотным. Корнеплоды в большинстве своем щелочные,огурцы тоже. Цитрусы кислые,но лимон щелочной.
Нужна правильная таблица.
Автора на мыло пустить за эту писанину, моральный урод
Автор может и не должен знать все подробности научных суждений. А для уродов типа Тимир поясню — если ты сам без мозгов никому не говори об этом и никого не осуждай а то кажется что ты совсем дибил. Нормальные люди сначала убеждаются в своих суждения а потом на общее обозрение. Погубил инет автор прав на 100 процентов.
Интересно, а лакмусовая бумажка как в лимоне красится?
Красится красным, т.е. кислотная среда около ph 3
Скажите пожалуйста какой PH слюни и мочи в пределах нормы и наоборот спасибо за ответ
Добрый день. Не могу разобраться, помогите. То что есть и пить нужно продукты ощелачивающие организм это понятно. Но не понятны показатели ph. Почему ph например груши всего 3.0? Давно пью зеленые коктейли на живой воде, так вот ph коктеля меньше 5.0. В то время как некоторые мясные продукты показывают ph > 7. Знаю прекрасно как живая еда влияет на организм, но логику организма понять не могу. Подскажите, пожалуйста.
Все я разобрался!)
«Обратите внимание, что окисляющее и подщелачивающее воздействие продуктов на организм не имеет ничего общего с реальным рН самой пищи. Например, лимоны очень кислые, однако конечные продукты, которые они производят после переваривания и усвоения, насыщены щелочами. Таким образом, хотя может показаться, что цитрусовые оказывают подкисляющее воздействие на организм, лимонная кислота, которую они содержат, на самом деле имеет подщелачивающий эффект.
Мясо же, напротив, содержит много щелочей, однако после процесса пищеварения в организме остается очень кислотный остаток. Именно поэтому почти все продукты животного происхождения окисляют организм.»
Аха-ха.А формулу напишите? Может Нобеля дадут?
Не все цитрусовые подщелачивают. Только лимон. Остальные -закисляют.
Да! Не все так просто в датском государстве. Поэтому авторам статьи про 7 продуктов желательно было бы в заглавии написать: топ 7 продуктов , имеющих после употребления , высокий подщелачивающий эффект !
Отлично! Пишут про эффект приема кислоты и закисления организма лимонами.
Ph Miracle с русскими субтитрами посмотрите и Вас все станет ясно касательно этого вопроса.у Янга есть целая книга о ph в организме в которой все написано .читайте правильные вещи и учитесь у правильных учителей чтобы получить максимальный результат .
Лимон кислотный продукт его ph 3. Я не понимаю почему все твердят, что это щёлочной продукт и ph его 9? Тут либо безграмотность глобальная, либо какой то злой умысел 🙂
Просто бред какой- то! Если я выпивают утром чай с лимоном, у меня через 20 минут начинается такая изжога, помогают либо таблетка, типа эманера
или омез или сода с водой. Считаю автора статьи настоящим вредителей, за это и ответить можно!
Как можно сравнивать чай с лимоном и лимон?))
Марина Мальцева ( Степанова )Кислотно щелочной баланс — Главная основа здоровой жизни человека. и Ольга Бутакова. Кислотно-щелочной баланс. Щелочное питание. Это все есть в ютубе… все доступно и понятно.
Вы как дети, серьезно.
Почему люди такие глупые, кококо, не могут понять простых вещей, кококо. Давайте ссылаться на цикл Кребса и делать вид, что мы самые умные.
В статье написано «Первое место – лимоны. Лимоны содержат в себе огромное количество щелочи». СОДЕРЖАТ В СЕБЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЩЕЛОЧИ. Чтоооооо? Наверное из-за этого возникает столько вопросов, не?
Эта формулировка некорректна. Как и многое другое. Вы или делайте нормально (чтобы было понятно всем, но не вызывало смех у естественнонаучников), или лучше не делайте, раз даже влом статейку на вики прочесть.