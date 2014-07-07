Причиной головной боли могут быть самыми разными: резкие изменения в вашем рационе или распорядка дня (переизбыток или недостаток сна), стресс, продолжительное рабочее время, пропуск приёма пищи, длительная работа за компьютером без перерывов.

Головная боль может быть невыносимой сама по себе, а может сопровождаться тошнотой, иногда и рвотой. Многие люди даже не догадываются, что самой распространённой причиной головной боли является обезвоживание. На современном рынке существует большое количество отпускаемых без рецепта лекарств от головной боли, но все они имеют возможные побочные эффекты: разрушают бактерии кишечника и вызывают другие проблемы со здоровьем. Вместо того, чтобы полагаться на быстрое исцеление за счёт лекарств, попробуйте некоторые из этих природных средств, которые доказали свою эффективность даже при самых страшных болях, включая тензионную головную боль и мигрень.

Итак, как же быстро избавиться от головной боли?

1. Вода

Головные боли – нездоровое явление само по себе, они являются сигналами, сообщающими, что что-то не так, но наш организм не всегда дает прямые и ясные указания, которые говорят нам, как себя вести. Когда организм обезвоживается, мы не всегда чувствуем жажду, и чаще всего головные боли – способ вашего организма сказать, что ему нужна влага. Большинству взрослых требуется примерно от двух до пяти литров воды в день, в зависимости от роста, веса и образа жизни, который ведёт человек.

Если причиной головной боли является обезвоживание, то вы можете с лёгкостью избавиться от неё, выпив большое количество воды. Вода – очень эффективное домашнее средство от головной боли.

Просто выпейте стакан чистой, фильтрованной воды при первых признаках головной боли и продолжайте принимать её небольшими глотками в течение дня. Как только организм получит достаточное количество влаги, боль автоматически начнёт ослабевать. При этом бутилированную воду пить не рекомендуем.

Когда вы страдаете от головной боли, лучше держаться подальше от любых видов напитков, которые могут обезвоживать ваш организм (в первую очередь, это напитки с кофеином).

2. Массаж головы, шеи, мочек ушей

Лёгкий массаж может отвлечь вас от головной боли, а также улучшит кровообращение и снимет напряжение. Слегка надавите пальцами на виски и совершайте ими медленные круговые движения.

Или попробуйте более сложные техники:

Сделайте массаж головы. Отправляйтесь в душ и побалуйте себя длительным массажем головы, как если бы вы намыливали голову шампунем. Есть и «сухой способ»: нанесите небольшое количество кокосового или арганового масла на пальцы и втирайте в кожу головы.

Возьмите два мячика для тенниса и положите их в носок. Лягте на ровную поверхность и разместите мячики чуть ниже основания черепа, на затылочной кости, и расслабьтесь. Возможно, поначалу вы будете чувствовать давление или небольшой дискомфорт, но это пройдёт. Этот способ особенно эффективен при синусовой головной боли.

Если возможно, попросите кого-нибудь помассировать вам шею и спину. Простое прикосновение кого-то, кто забоится о вас, может мгновенно избавить от значительного напряжения. Попросите уделить внимание и затылочной части.

Аккуратное массирование переносицы может помочь облегчить мигрень и синусовую головную боль.

Массируйте мягкую часть руки между указательным и большим пальцем. Нервы в этом месте позволяют вашим кровеносным сосудам на лбу сужаться.

Помассируйте точку акупрессуры на каждой руке в месте, где встречаются кости большого и указательного пальцев (вторая пястная кость). Будет лучше, если кто-то сделает это за вас и помассирует обе руки одновременно, но если это невозможно, массируйте в течение пяти минут одну руку, а затем другую.

3. Пакет со льдом

Быстро избавиться от головной боли поможет холодный компресс: возьмите пакет со льдом и приложите его ко лбу. В качестве холодного компресса вы также можете приложить холодную ткань к голове и вискам на десять минут и повторять эту процедуру, пока не почувствуете облегчение. Упаковка замороженных овощей или холодный душ тоже подойдёт.

Когда холодный компресс кладут на лоб, он заглушает боль и помогает кровеносным сосудам сужаться, улучшает кровообращение, тем самым принося избавление от боли. Такой способ работает, если головная боль вызвана стрессом.

4. Практика техник релаксации

Люди во всём мире используют различные хитрости, чтобы отвлечься от боли. Если головная боль в самом разгаре, не беспокойтесь о необходимости спешно изучать что-то новое – придерживайтесь того, что наиболее близко к вашей зоне комфорта. Про различные техники медитации вы всегда сможете почитать позже, когда почувствуете себя лучше.

Наиболее популярными вариантами являются:

Медитация

Молитва

Глубокое дыхание

Визуализация

Прослушивание бинауральных ритмов

Попробуйте просто успокоиться. Если сможете, попытайтесь заснуть – это может помочь.

5. Горячая вода

Поможет избавиться от головной боли, вызванной стрессом, и прикладывание грелки с тёплой водой к задней части шеи. При этом расслабляются напряжённые мышцы, что и приносит избавление от боли. В дополнение к теплому компрессу вы можете принять горячий душ.

Есть и другой вариант: наполните ванну горячей водой, а затем опустите в неё руки на десять минут. Этот способ улучшает кровообращение, за счёт чего и проходит головная боль. Если вы страдаете от хронических головных болей, то перед сном в течение десяти минут держите ноги в ведре с горячей водой.

6. Лимон

Лимон – очень эффективный и мощный ингредиент для лечения головной боли. Когда вы пьёте тёплую воду, смешанную с небольшим количеством лимонного сока, снижается интенсивность боли. Это домашнее средство полезно, если головная боль вызвана газами в желудке. Или другой вариант: для мгновенного избавления от боли приложите цедру лимона ко лбу. Также можно три-четыре раза в день выпивать чашку горячего лимонного чая.

7. Пиретрум

Может приниматься в виде чая, капсул или таблеток. Существуют противоречивые данные в поддержку пиретрума, но им уже несколько веков, так что может быть всё-таки стоит попробовать. Побочные эффекты: может появиться боль в языке, язвы во рту или тошнота, проблемы с пищеварением и вздутие живота. При длительном употреблении пиретрум может вызывать нарушения сна и головную боль.

8. Листья бетеля

Листья бетеля известны своими анальгезирующими и охлаждающими свойствами, которые могут эффективно помочь в избавлении от головной боли всего за несколько минут. Для этого возьмите 2-3 свежих листика бетеля и измельчите их до консистенции пасты. Теперь нанесём получившуюся массу на лоб и по бокам головы на полчаса. Вскоре вы почувствуете, что боль уходит. Также для избавления от головной боли можно пожевать один-два листика.

9. Ароматерапия

Препараты для ароматерапии значительно различаются, но к наиболее часто используемым в данном случае эфирным маслам относятся лаванда, сладкий майоран и ромашка. Используйте их во время массажа шеи, принятия ванны или просто вдыхайте запах. Смешайте пять капель масла розмарина, пять капель масла мускатного ореха и пять капель лавандового масла. Массируйте шею и верхнюю часть спины.

10. Имбирь

Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в избавлении от головной боли. Он также помогает расслабить кровеносные сосуды головы, уменьшает отёки мозга и активирует в нём естественные успокоительные механизмы, которые способствуют уменьшению тензионной головной боли.

Если у вас болит голова, пейте имбирный чай три-четыре раза в день, чтобы сократить воспалительные процессы в организме. Очень важно начать принимать имбирный чай сразу же, как только началась головная боль. Это поможет имбирю подействовать быстро и уменьшить боль.

11. Яблоки

Если вы проснулись утром с головной болью, вам надо съесть кусочек яблока с небольшим количеством соли и запить тёплой водой. Вскоре боль отступит. Помимо этого вы можете использовать яблочный уксус. Заполните кастрюлю горячей водой и добавьте в неё 3-4 столовых ложки яблочного уксуса. Теперь накройте голову полотенцем и держите лицо над паром 10-15 минут. Есть ещё один способ: добавьте немного яблочного уксуса на полный стакан воды и пейте два-три раза в день.

12. Миндаль

Миндаль содержит обезболивающие вещества, которые могут уменьшить симптомы головной боли всего за 10-15 минут. Горстка миндаля – удобный естественный заменитель любого другого «быстрого» способа.

13. Кайенский перец

Поможет снять головную боль и другой эндорфинный стимулятор, стручковый перец. Он может одинаково эффективно применяться как наружно, так и внутрь и избавлять от самых страшных головных болей. Очень хорошо помогает и приятный расслабляющий крем для местного применения.

14. Мята

Мята обладает мягким успокаивающим эффектом, который помогает в лечении головных болей. Вы можете заварить травяной чай, добавив столовую ложку сушёной мяты в кружку горячей воды. Закройте крышкой и дайте настояться 10 минут, затем процедите и добавьте немного мёда для сладости. Пейте медленно, небольшими глотками.

Вы также можете использовать мятное масло при мягком массировании висков, скул и задней части шеи, что принесёт вам мгновенное избавление от боли.

Кроме того, вдыхая пар с успокаивающим ароматом перечной мяты, можно облегчить такие связанные с головной болью симптомы, как рвота.

15. Эвкалиптовое масло

Эвкалиптовое масло обладает обезболивающим и противовоспалительным свойствами. Чтобы быстро избавиться от головной боли, используйте эвкалиптовое масло при массаже лба и висков в течение 15-20 минут. Масло окажет успокаивающее воздействие, тем самым принося облегчение. Также оно поможет успокоить напряжённые мышцы головы. Помимо эвкалиптового, для массажа лба подойдёт кокосовое масло или миндальное.

16. Корица

Корица – ещё одно растение, которое может эффективно лечить головную боль. Возьмите несколько палочек корицы и разотрите их в порошок. Теперь добавьте к нему немного воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите её на лоб и виски и полежите полчаса. Вскоре вы почувствуете, что боль уходит. Вымойте лоб тёплой водой. Это средство очень полезно, если боль вызвана воздействием холодного воздуха.

Источник перевод для MixedNews — Helga (11 голосов, среднее: 4,55 из 5)

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