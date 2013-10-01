8 признаков того, что ваш организм не может справиться с клейковиной

Если вы недавно заходили в продуктовый магазин, то наверняка заметили, что увеличилось количество товаров с пометкой «без глютена». Разнообразные хлопья, чипсы, готовые завтраки, консервированные и даже молочные продукты с гордостью носят этот знак.

Даже если сейчас вы не придаёте ей никакого значения, однажды клейковина может стать чрезвычайно важной для вас. Вот один из таких случаев:

«В этот день я находилась в кабинете врача, пытаясь убедить его не отправлять меня в больницу из-за обезвоживания. На протяжении нескольких месяцев у меня были некоторые симптомы, которые постепенно усиливались, пока не дошло до того, что я больше не могла получать витамины и питательные вещества из еды.

Поскольку я продолжала очень подробно вести пищевой дневник в своём старомодном блокноте, врач просмотрел записи за последние несколько недель и поручил мне немедленно начать элиминационную диету – и единственным веществом, которое я должна была исключить, был глютен.

Я провела следующие четыре дня на диете, состоящей из бананов, риса, яблочного пюре и чая… без единого кусочка хлеба. Пять дней спустя я почувствовала, что вернулась к прежней жизни. Это было так просто.

Через несколько дней анализы крови подтвердили, что теперь мой организм снова усваивал питательные вещества и витамины. Мой врач поставил мне диагноз целиакия после анализов крови и нескольких случаев перекрёстного загрязнения глютеном, вызвавших сильную реакцию. Этой истории можно было избежать, если бы я узнала симптомы, являющиеся результатом непереносимости глютена».

Прежде чем обсуждать эти симптомы, давайте дадим рабочее определение глютена. Глютен – это белок, который содержится, прежде всего, в пшенице, ячмене и ржи. У многих людей наблюдаются серьёзные побочные проявления после употребления их в пищу.

Следующие симптомы лучше рассматривать в целом, как единую картину: в одиночку они могут быть недостаточно точными индикаторами проблемы с клейковиной. Их сочетание может служить неоновой вывеской того, что глютен заставляет организм атаковать самого себя.

1. Влияние на желудочно-кишечный тракт.

Такие симптомы, как сильное вздутие живота, диарея и запор являются верными признаками непереносимости глютена. Поскольку они могут начинаться постепенно и совпасть с крайне напряженной ситуацией на работе, вы можете приписать их стрессу и думать, что они пройдут сами, как только обстановка станет более спокойной. Но вместо этого они только ухудшаться.

2. Мальабсорбция витаминов.

Если человек восприимчив к клейковине или не переносит её, слизистая его желудка не может поглощать необходимые питательные вещества из пищи. Низкий уровень железа является распространённым показателем непереносимости клейковины.

3. Кожная сыпь.

Волосяной кератоз и герпетиформный дерматит – два кожных состояния, напрямую связанные с воздействием глютена. Они заключаются в сильном зуде, высыпаниях на коже, которые появляются на ваших руках, торсе, лице, ягодицах, локтях и линии роста волос. Другие раздражения кожи, которые имитируют экземы, могут сигнализировать о засорённости глютеном.

4. Мигрень.

Головные боли являются симптомами многих заболеваниях. Мигрень, которая сочетается с ежедневной диарей, низким уровнем железа и кожной сыпью, рисует совсем другую картину.

Если мигрень у вас начинается в течение одного — двух часов после приёма пищи, содержащей глютен, это весьма характерно для чувствительности к пшеничной клейковине.

5. Боли в суставах.

Засорённость глютеном вызывает воспалительную реакцию в организме. Это воспаление будет давать о себе знать различными способами.

Боль в суставах, часто ошибочно диагностируемая как ревматический артрит, является очень распространённым симптомом непереносимости глютена. Этот симптом может удивить вас больше всего: после того, как исключите глютен, вы будете шокированы тем, насколько улучшиться ваше самочувствие.

6. Непереносимость лактозы.

Если у вас уже есть проблемы с перевариванием пищи, содержащей лактозу, вероятно, у вас есть проблемы и с глютеном. Если глютен нарушил работу слизистой желудка и лактазы, вы будете испытывать симптомы, соответствующие непереносимости лактозы. Если у вас уже есть непереносимость лактозы и другие проблемы из этого списка, было бы разумно рассмотреть возможность исключить клейковину.

7. Хроническая усталость.

Как и мигрень, хроническая усталость сама по себе не является существенным индикатором непереносимости глютена. Она становится более ясным симптомом, когда сочетается с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно частой диареей. Если организм не поглощает питательные вещества и необходимые витамины, усталость непременно возьмёт верх.

8. Фибромиалгия.

Некоторые медики полагают, что фибромиалгия это симптом, а не заболевание. Воспаление соединительной ткани один из самых сильных симптомов непереносимости глютена.

По сути, организм принимает глютен за врага и начинает посылать антитела, чтобы уничтожить его. Эти антитела разрушают слизистую желудка и кишечника. Так же как и боль в суставах, воспаление может проявить себя в любой части тела.

Если врач сказал вам, что у вас фибромиалгия, попробуйте исключить клейковину и посмотрите, как будете себя чувствовать.

В современном мире стресс часто рассматривается в качестве причины этих симптомов. Узнайте, как снять стресс в этой статье.

Вместо антидепрессантов, снотворного и успокоительных (некоторые из которых содержат глютен), внимательно посмотрите на то, что вы едите.

Источник перевод для MixedNews — Helga (8 голосов, среднее: 4,88 из 5)

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