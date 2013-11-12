Магний позволяет организму усваивать кальций, но помимо этого он выполняет ещё более 300 функций в организме.

Этот важный минерал заботится о том, чтобы наши нервы могли нормально взаимодействовать, организм — поддерживать отрегулированную температуру (гомеостаз) и выполнять такие важные задачи, как детоксикация и обеспечение энергией, а также поддерживает зубы и кости здоровыми.

Каждый из нас должен знать продукты с высоким содержанием магния, а также симптомы дефицита магния, учитывая важность этого минерала.

Магний полезен не только для поддержания прочности костной ткани при старении, он также может положительно сказаться на симптомах ПМС (предменструального синдрома) и менопаузы у женщин. Кроме того, магний помогает организму использовать витамин В6 и уменьшать мигрень, снижать высокое кровяное давление, избавляться от запоров и даже может способствовать избавлению от камней в желчном пузыре.

Более того, магний проявил себя в снижении ненормального сердцебиения и поддержании сердечно-сосудистой системы в отличной форме. Он также может помочь в лечении диабета 2-го типа, а также бессонницы и депрессии.

С учётом всех этих полезных свойств, вы, наверно, уже заинтересовались – как же получать достаточное количество магния?

Есть много продуктов, которые будут снабжать магнием ваш организм в его наиболее натуральной форме. После того, как вы проверите, есть ли у вас симптомы дефицита магния, возвращайтесь сюда, чтобы посмотреть этот список восьми продуктов с высоким содержанием магния.

8 продуктов с высоким содержанием магния:

Рисовые отруби. Этот продукт трудно найти, поскольку его нечасто завозят в обычные продуктовые магазины, но рисовые отруби стоят того, чтобы за ними поохотиться. Только в 100 граммах этого полезного для здоровья продукта вы можете найти 781 мг магния – почти двойную рекомендуемую суточную норму. Кориандр, шалфей или базилик. Эти великолепные травы не только снабжают организм большим количеством микроэлементов и минералов, они поступают вместе с магнием. В них содержится примерно 690 мг этого минерала на столовую ложку. Добавляйте эти специи в ваши любимые блюда, чтобы наделить их магией магния. Тёмный шоколад. Вам нужна причина, чтобы побаловать себя этим любимым продуктом? Тёмный шоколад (или какао-порошок) богат антиоксидантами и большим количеством магния. Только в 100 граммах тёмного шоколада содержится около 230 мг магния. Тёмно-зелёные листовые овощи. Капуста, шпинат, мангольд и любые тёмно-зелёные листовые овощи, а также зелень свёклы и зелень одуванчика, обеспечат высокий уровень магния. Например, в одной чашке приготовленного шпината будет содержаться 157 мг. Злаки. Коричневый рис, лебеда, ячмень, цельный овёс и пшеница без ГМО содержат большое количество магния. Чашка варёного коричневого риса, например, содержит около 86 мг. Фасоль и чечевица. Хотя ксеноэстагены в ГМО сое вызывают сильное беспокойство, соя, не содержащая ГМО, чечевица, фасоль и другие виды бобовых являются прекрасным источником магния. Некоторые бобовые обеспечивают до 150 мг на порцию. Авокадо. Этот продукт не только богат полезными жирами, он ещё и отличный источник магния. Только один довольно крупный плод авокадо содержит более чем 60 мг этого полезного минерала. Молочные продукты. Вы должны быть осторожны с некоторыми йогуртами и сырами, потому что производители продуктов питания любят нагружать их гормонами и сахаром, но обычные, неподслащённые йогурты и непастеризованные сыры обеспечивают большое количество магния, не засоряя ваш организм.

Конечно, есть и другие продукты с высоким содержанием магния, но для начала этого списка должно быть достаточно.

Источник перевод для MixedNews — Helga (62 голосов, среднее: 4,29 из 5)

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