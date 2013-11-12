Магний позволяет организму усваивать кальций, но помимо этого он выполняет ещё более 300 функций в организме.
Каждый из нас должен знать продукты с высоким содержанием магния, а также симптомы дефицита магния, учитывая важность этого минерала.
Магний полезен не только для поддержания прочности костной ткани при старении, он также может положительно сказаться на симптомах ПМС (предменструального синдрома) и менопаузы у женщин. Кроме того, магний помогает организму использовать витамин В6 и уменьшать мигрень, снижать высокое кровяное давление, избавляться от запоров и даже может способствовать избавлению от камней в желчном пузыре.
Более того, магний проявил себя в снижении ненормального сердцебиения и поддержании сердечно-сосудистой системы в отличной форме. Он также может помочь в лечении диабета 2-го типа, а также бессонницы и депрессии.
С учётом всех этих полезных свойств, вы, наверно, уже заинтересовались – как же получать достаточное количество магния?
8 продуктов с высоким содержанием магния:
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Рисовые отруби. Этот продукт трудно найти, поскольку его нечасто завозят в обычные продуктовые магазины, но рисовые отруби стоят того, чтобы за ними поохотиться. Только в 100 граммах этого полезного для здоровья продукта вы можете найти 781 мг магния – почти двойную рекомендуемую суточную норму.
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Кориандр, шалфей или базилик. Эти великолепные травы не только снабжают организм большим количеством микроэлементов и минералов, они поступают вместе с магнием. В них содержится примерно 690 мг этого минерала на столовую ложку. Добавляйте эти специи в ваши любимые блюда, чтобы наделить их магией магния.
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Тёмный шоколад. Вам нужна причина, чтобы побаловать себя этим любимым продуктом? Тёмный шоколад (или какао-порошок) богат антиоксидантами и большим количеством магния. Только в 100 граммах тёмного шоколада содержится около 230 мг магния.
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Тёмно-зелёные листовые овощи. Капуста, шпинат, мангольд и любые тёмно-зелёные листовые овощи, а также зелень свёклы и зелень одуванчика, обеспечат высокий уровень магния. Например, в одной чашке приготовленного шпината будет содержаться 157 мг.
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Злаки. Коричневый рис, лебеда, ячмень, цельный овёс и пшеница без ГМО содержат большое количество магния. Чашка варёного коричневого риса, например, содержит около 86 мг.
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Фасоль и чечевица. Хотя ксеноэстагены в ГМО сое вызывают сильное беспокойство, соя, не содержащая ГМО, чечевица, фасоль и другие виды бобовых являются прекрасным источником магния. Некоторые бобовые обеспечивают до 150 мг на порцию.
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Авокадо. Этот продукт не только богат полезными жирами, он ещё и отличный источник магния. Только один довольно крупный плод авокадо содержит более чем 60 мг этого полезного минерала.
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Молочные продукты. Вы должны быть осторожны с некоторыми йогуртами и сырами, потому что производители продуктов питания любят нагружать их гормонами и сахаром, но обычные, неподслащённые йогурты и непастеризованные сыры обеспечивают большое количество магния, не засоряя ваш организм.
Ну что за ерунда про ГМО!
давно уже опровергли миф о том, что это вредно. Ну как можно судить про количество магния на основе модифицированности или немодифицированности сорта растения? между прочим, когда выводят сорта (дедовским способом) это тоже самая что ни на есть генная модификация!
про модифицированность или немодифицированность на наличие магния поддерживаю. фигня.
а вот КТО «давно уже опровергли миф о том, что ГМО вредно» ? это как?
и ГМО это вовсе не селекция (дедовский способ)! при селекции нельзя привить непрививаемое! т.е. лапу скорпиона к стеблю растения не привьёшь, а вот в генной инженерии это реально. не ногу разумеется, а гены.
Была всего одна баба, которая «доказала» что ГМО вредно. Но при детальном изучении ее «научной» деятельности вскрывается полная ненаучность этой деятельности. Ну то есть мадам банально не соблюдала никаких принятых стандартов по поводу статистической достоверности своих экспериментов. Ну то есть если я сейчас посажу по 10 крыс в разные вольеры и буду их чем-то кормить, то от того, что в вольере с ГМО сдохнет на одну крысу больше чем без ГМО нельзя сделать вывод о том, что ГМО вредно. Потому что 10 крыс это слишком мало а один сорт гмо горошка — это тоже не показатель. Я огрубляю, но надеюсь, что суть понятна.
да и прочие «научные» «труды» этой дамы были весьма сомнительной научности.
Между прочим дедовский способ выведения сортов частенько предполагал облучение семян радиацией (для ускорения мутации). И ничо, все живы-здоровы.
Лапку скорпиона пока никто не привил к стеблю растения. Это просто не выживет.
Абсолютное незнание материала. Если вы сомневаетесь во вредности ГМО, можете сами проверить.
Согласен. Но в целях персонализации мнений у тёзок предлагаю присвоить Вам на данном сайте имя Николай 1. А то вдруг мнения разойдутся.
Извиняюсь, но Вы абсолютный профан относительно генной инженерии. Это не мичуринские прививки стебельков, а внутриклеточное микросинтезирование хромосом. Там внедряются хромосому гены чего угодно, хоть и скорпиона. Потому и название — генно модифицированные организмы (ГМО).
Простите , человек с именем Е…. Очень заинтересовал Ваш ответ…Это в какой стране все живы и здоровы?
Селекция сортов на основе гибридизации — это отнюдь не генная модификация, а рекомбинация (перетасовка)генов
Т.е. Вы хотите сказать, что дедовская селекция по-мичурину, с воздействием на семяна ионизирующим излучением (радиацией) для увеличения оазнообразия видов не есть генная модификация?
Эй, Алло-гараж….здесь не о ГМО речь, если не заметили. Не засир..те чат, умники, что за народ, хлебом не корми дай побалаболить о своём….идите выращивайте своё ГМНО и жуйте молча. Олени.
Дедовский? Растение скрестить со скорпионом! Эти существа имеют свои заболевания присущие им. На генном уровне протаскиваются в организм человека или еще какая-то пакость. Не зря таким способом «защищают» урожай, отпугивают от так называемых вредителей. Эти организмы — полу-растения, полу-насекомые, через генетику протаскиваются в человеческий организм, встраиваются. Животные (коты к примеру) есть не станут. Разнообразие ГМО продуктов! Человеческий организм слабее этих продуктов. Сможет ли он это переварить.
Скажите, Е., если ГМО такие безвредные и ничем особо не отличаются от селективных растений, тогда почему эти ГМО не могут воспроизводит себе подобных, почему они не размножаются?
Да потому что это механизм сохранение природы, что бы всякое «ге» не распространилось. Мутанты и особи с патологиями не могут давать потомство.
Еще скажите, почему эти ГМО не едят другие существа, другие твари. Мы что же хуже других существ?
Селективные растения могут давать потомство, и их едят другие существа. Цепочки взаимосвязей не нарушены, так как у ГМО
И вот теперь, во избежание тромбообразования от сгущения крови, кальция, по некоторым данным, рекомендуют употреблять в день в 2 раза больше, чем магния..
Природа миллионы лет экспериментировала, шлифовала и подгоняла фауну и флору друг к другу. И чтобы человек, изменив генетический код растений, изменив их свойства, вдруг, сразу, оказался мудрее самого Господа Бога, иначе, чем горем от ума назвать нельзя.
Александр, как же Вы правы!
Вот докопались, гмо не гмо. Столько полезной информации в статье и право каждого выбирать что ему подходит или нет и право того кто написал писать что считает нужным!
А нельзя просто купить Magnox520 в таблетках в аптеке, чтобы не заморачиваться с этими продуктами?
Что вы, тут народ рассуждает вредно ли гмо и про господа, а вы… таблетка! как можно, химия ж! (шутка конечно)))
Конкретно про магнокс смущает, конечно, отсутствие его реального состава… такая чудо молекула, все дела… натур продукт… прямо лучше всех, а медицинский справочник не гуглится, хотя должен. И пишут они, что лучше цитрата магния. А потом у них же на сайте написано, что это оксид магния. Есть научные статьи про то, что усвояемость цитрата магния лучше, чем оксида. Значит они врут нещадно.
Любая таблетка с цитратом магния вас спасет)
Почитал статью, с которой сделан перевод, потому что действительно, найти рисовые отруби дело непростое. Там на втором месте по содержанию магния находится морская капуста: больше 600 мг/100 г Она, по-моему, гораздо доступнее. Только стоит иметь ввиду, что в ней полно так же йода, который не всем полезен.
Употребление ГМО приводит к болезни Моргеллонов и не только. Погуглите узнаете. Людям не говорят правду потому что это повредит доходам ТНК, типа Монсанто.
Погуглила. Ссылаются они не на реферируемые журналы, а на какую-то лабуду 🙂
Если у вас есть ссылка на статью в нормальном реферируемом журнале, в студию ее!
Уж не говоря о том, что эта странная болезнь по большей части является просто психозом (наверное это Монсанто отредактировало википедию, не иначе). Ну если у тебя психоз, то ты начинаешь искать вред в гмо и верить в зеленых человечков :))))
Вы наверное из таких людей, как и большинство докторов, если не знают/ или ее хотят разбираться, сразу к психоаналитику отправляют. На счет болезни Моргелонов она существует. Многие путают с чесоткой, но отличие в том, что у людей выделяются из кожи подобие ниток или писчинок. Я по началу тоже решила, что бред, пока не наткнулась на форум на вумен. Ру » помогите чесотка» полистав первые страниц 150 понимаешь через какой ужас люди проходят, сами пробую на себе различные лечения. Ведь врачам проще отправить с психическими отклонениями, на самом деле страшно это болезнь располагается .
Что сказать?
Верить во вред всех «ГМО» (я поставил кавычки т.к. это журналистский сленг, не имеющий никакого научного смысла, правильнее – трансгенные организмы) могут только люди, которые плохо учились в школе, или у плохих учителей. Их бессмысленно переубеждать.
Почему все так боятся ГМО?
Только потому, что очень много смотрят ТВ, вместо того чтобы читать книги, ну хотя бы по основам биологии за 4-7 класс !!!
Если бы читали, то знали бы, что ГЕН в организм не попадает с пищей! Работа пищеварительного тракта такая.
У кого Ботва выросла на голове после употребления картофеля?
У кого выросли жабры после жареного карася или карпа?
Разве что, РОГА, но здесь ГМО не виновато…
Кто против т.н. «ГМО»:
1.Производители пестицидов, которым не выгодно уменьшение спроса на ядохимикаты.
2.Религиозные секты, запрещающие переливание крови и пересадку органов.
3.Селекционеры, у которых нет возможности создавать собственные трансгены, а Евросоюз ввел лицензирование трансгенов с обязательной уплатой роялти даже при использовании в традиционной гибридизации донора трансгена.
4. Люди, которые подзабыли школьный курс по биологии и слепо верят средствам массовой информации.
А остальным посоветую ответить себе на один вопрос:
Кто может больше заплатить, чтобы нанять журналистов, которые будут на телеэкране и других средствах массовой информации подавать выгодную информацию — учёный-биолог или олигарх, торгующий пестицидами?
P.S.
Относительно безопасности сортов, созданных биотехнологическими методами, следует заметить, что опасные сорта можно создать, если поставить целью селекции создание ядовитого растения.
Однако такие же опасные сорта можно создать методами традиционной гибридизации. Более того, в природе существует множество чрезвычайно ядовитых растений и грибов, к созданию которых ни один биотехнолог вовсе не причастен.
Вы мне напоминаете курящего врача.
Я не врач, но курил с раннего детства почти до 43,
а папа был венеролог, мама – фармацевт, а бабушка – гинеколог.
Поэтому я не обиделся…
с раннего детства?? прямо в садике начали?)))
ГМО растения могут быть вредны, но не самой генной модификацией, а тем, что если эта модификация делает их устойчивыми к гербицидам, то с высокой долей вероятнлсти эти шербициды будут использовать в огромных количествах без зазрения совести при выращивании этих растений. И в результате продукты из них могут оказаться нафигаченными токсичными/канцерогенными уровнями этих веществ (см. глифосат).
Но а) людям, боящимся, что у них вырастет скорпионья клешня после употребления этих продуктов, или накажет Бог за отступление от «замысла» вы ничего не докажете, даже не тратьте время б) нынешние пометки «содержит ГМО»/»не содержит ГМО» крайне бесполезны и никакой информации о потенциальной опасности продукта не дают — опасными могут оказаться как ГМОшные нафигаченные глифосатом, так и простые «натуральные», нафигаченные пестицидами. А вот если бы было написано конкретно «картошка, модифицированная для защиты от колорадских жуков» (что означает, что жуки её не едят, соотв. картошку не опрыскивали инсектицидами) или «картошка, модифицированная для повышения уровня витамина А/Б/С», то потребитель уже смог бы принимать более информированные решения и выбирать безопасные и более полезные продукты.
Все эти рисовые.. пшеничные отруби и любые натур продукты, выращенные по современным технологиям. далеко не надёжные источники магния. В отрубях присутствует фитиновая кислота. Которая делает минералы содержащиеся в отрубях недоступными для потребителя. Становиться доступным только для семени в момент его прорастания и роста. Так что… отруби, в том числе и бобовые можно сразу исключить, как надежный источник магния.
Земли нынче крайне бедны магнием, а как удобрение его используют крайне недостаточно. Так что… В нынешних условиях альтернативы БАДам просто нет. Надежно и доступно. Лучше всего в хелатной форме.