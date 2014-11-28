Не связывайтесь с Россией? Кремль уверен в победе в надвигающемся ядерном противостоянии

Возродившаяся уверенность России в ее ядерных и военных возможностях должна заставить Соединенные Штаты призадуматься.

Россия продолжает досаждать Соединенным Штатам своими тонкими намеками на ее готовность к конфликту. Последние репортажи говорят о том, что Россия лучше подготовлена к ведению ядерного конфликта, нежели ее противники. При этом наибольшей проблемой Вашингтона является его самоуверенность, считает обозреватель издания Форбс Джеймс Конка.

Следует отметить, что состояние американских ядерных вооружений ухудшилось с уходом в октябре 2013 года американского генерала, ответственного за формирование командования Национальными Межконтинентальными Баллистическими Ракетами. Пробелы в управлении МБР по сути нанесли удар по репутации США в сфере обеспечения безопасности страны.

Между тем, как отмечается в репортаже, размещенном недавно в газете ПРАВДА, Россия занимает господствующее положение в рамках подготовки ее программы ядерных вооружений.

Газета ПРАВДА опубликовала статью под заголовком «Россия готовит ядерный сюрприз для НАТО «, которая является ничем иным, как официальной угрозой вступления в ядерную войну против Запада и, в частности, против США.

В материале пропагандистского толка, опубликованном в российской газете на прошлой неделе, утверждается, что по сравнению с США Россия обладает более современным ядерным оружием. «Что касается тактического ядерного оружия, превосходство современной России над НАТО еще ощутимее. Американцам об этом хорошо известно. Прежде они были уверены в том, что Россия никогда не поднимется снова. Но теперь уже слишком поздно.» — говорится в статье.

Автор репортажа стремится доказать в произвольной форме, к великому стыду и огорчению для Пентагона, что если бы Третья Мировая Война случилась бы на самом деле, то Президент России Владимир Путин одержал бы в ней легкую победу.

Источник перевод для MixedNews — Marat Akchulakov (10 голосов, среднее: 4,10 из 5)

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