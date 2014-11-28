Не связывайтесь с Россией? Кремль уверен в победе в надвигающемся ядерном противостоянии

Возродившаяся уверенность России в ее ядерных и военных возможностях должна заставить Соединенные Штаты призадуматься.
Россия продолжает досаждать Соединенным Штатам своими тонкими намеками на ее готовность к конфликту. Последние репортажи говорят о том, что Россия лучше подготовлена к ведению ядерного конфликта, нежели ее противники. При этом наибольшей проблемой Вашингтона является его самоуверенность, считает обозреватель издания Форбс Джеймс Конка.
Следует отметить, что состояние американских ядерных вооружений ухудшилось с уходом в октябре 2013 года американского генерала, ответственного за формирование командования Национальными Межконтинентальными Баллистическими Ракетами. Пробелы в управлении МБР по сути нанесли удар по репутации США в сфере обеспечения безопасности страны.
Между тем, как отмечается в репортаже, размещенном недавно в газете ПРАВДА, Россия занимает господствующее положение в рамках подготовки ее программы ядерных вооружений.
Газета ПРАВДА опубликовала статью под заголовком «Россия готовит ядерный сюрприз для НАТО «, которая является ничем иным, как официальной угрозой вступления в ядерную войну против Запада и, в частности, против США.
В материале пропагандистского толка, опубликованном в российской газете на прошлой неделе, утверждается, что по сравнению с США Россия обладает более современным ядерным оружием. «Что касается тактического ядерного оружия, превосходство современной России над НАТО еще ощутимее. Американцам об этом хорошо известно. Прежде они были уверены в том, что Россия никогда не поднимется снова. Но теперь уже слишком поздно.» — говорится в статье.
Автор репортажа стремится доказать в произвольной форме, к великому стыду и огорчению для Пентагона, что если бы Третья Мировая Война случилась бы на самом деле, то Президент России Владимир Путин одержал бы в ней легкую победу.
«Кремль уверен в победе в надвигающемся ядерном противостоянии»
Значит-таки, ядерное противостояние надвигается?
Почему же мне безразлично, кто в нем победит?
Полагаю, что подобное безразличие является следствием слабой осведомленности относительно перспектив жизни после обмена ядерными любезностями. Цивилизация в ее привычном понимании прекратит свое существование, а вот человечество, скорее всего, в каком-то виде уцелеет. В каком именно — это вопрос сложный. Но ясно уже то, что уцелеет большая его часть. А, следовательно, Ваши шансы на выживание весьма высоки. Попытайтесь представить себе эту жизнь «после» и, быть может, Ваш безразличие уйдет, освободив место для более конструктивных чувств и помыслов.
А мне почему-то тоже не интересно, кто победит а кто нет. Точнее, я надеюсь погибнуть легко и сразу, и не иметь больше повинности в содержании миллиардеров.
В том то и дело, что легко сразу дано будет немногим. Все эти разговоры на тему «достаточно для того, чтобы 100500 раз уничтожить Землю» — пустое бахвальство. Мощности всех зарядов навряд ли хватит даже на саму паршивую ядерную зиму. А вот радиация, хаос, голод, наводнения и прочие прелести обеспечены с гарантией и в полном объеме.
Так что если нет уверенности в том, что получится умереть сразу, то стоит обдумать альтернативную картину мира без миллиардеров и ядерной войны.
>должна заставить Соединенные Штаты призадуматься.
Смешно читать. Блеф на блефе. Было бы реальное средство призадумывания, статьи бы о «должны призадуматься» никто бы и не писал! А т.к. таких средств нет, то и строчат «призадумайтесь» и прочий блеф и погоняют блефом!
Ничтожные существа ни на что негодные!
Какой то дурдом… Например,США обладают ядерным потенциалом, позволяющим уничтожить планету 30 раз, а Россия обладает потенциалом , позволяющим уничтожить Землю 28 раз.Из этого делать вывод , что США сильнее — глупо, ибо планете хватит и одного раза.
C ними даже не надо воевать,один ядерный удар по Яллоустоуну и усе.
Kakoe protivostoianie ? Bydet izbienie amerik. Mladencev. V odny kalitky.
I neobiazatelno jaderom.
——1 nedelia— i net Nato.
Мне интересно кто воспитал тех недоумков, которым безразлично, кто победит, Россия или США. Как интересно они чувствуют себя в роли обыкновенного безмозглого барана, неужели полностью отсутствует чувство гордости за свою сильную страну, за свою любимую Отчизну, за свою землю на которой ты родился и вырос? Почему то многие сбежавшие на богатый Запад олигархи, поэты и писатели просят к концу жизни похоронить их в России. Одним словом если идиотом рожден и живет, так и в той жизни, как поет Высоцкий, баобабом простоит тысячу лет и помрет.