PETA, какая она есть на самом деле

Источник перевод для mixednews – Света Гоголь

PETA (расшифровывается как People for the Ethical Treatment of Animals, Люди за этичное обращение с животными) — это некоммерческая зоозащитная организация, которая готова использовать любую, даже самую сомнительную возможность, чтобы привлечь к себе внимание.

Активисты организации призывают отказаться медицинских исследований, мяса, молока, шерсти, зоопарков, цирков, охоты, рыбалки и т.д. Они требуют освободить братьев наших меньших даже от роли домашних питомцев и предоставить им право жить свободной жизнью. Однако:

В организации PETA состоит два миллиона человек из разных концов земного шара.

В 2009 году в приюты PETA поступило 2 366 животных. Восемь из них было пристроено. 2 301 — умертвили. Это означает 97 процентов смертности.

Но никто и нигде ещё не смог побить рекорд, установленный PETA в 2006 году:

кошки: принято 1960, убито 1942 (то есть 99 процентов);

собаки: принято 1030, убито 988 (то есть 96 процентов).

С 2000 по 2006 год PETA усыпила 21 537 животных. Что в среднем составляет около двух тысяч животных в год или пяти в день. (Это не учитывая тех, что погибли во время отлова и транспортировки).

PETA убивает каждое животное, которое считает «не-пристраиваемым». Никаких более-менее внятных критериев для подобной классификации не существует.

Бюджет PETA составляет 33 миллиона долларов в год. На помощь животным тратится менее одного процента от этой суммы.

Большая часть этих денег идёт на рекламную компанию, включая показ заоблачно дорогих роликов в прайм-тайм и во время трансляций игр Super Bowl (название игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги и самое популярное телевизионное событие года в США, заставляющее множество компаний тратить миллионы долларов на рекламу во время матча; прим. mixednews).

Они пожертвовали 70 тысяч осуждённому за поджог экотеррористу Родни Коронадо, и ещё много тысяч долларов другим осуждённым за терроризм, воровство и китобойный промысел.

PETA ведёт борьбу против ресторанов быстрого питания KFC, Национального института по изучению раковых заболеваний, Дня сурка, сети океанариумов Sea World, онлайн-игры World of Warcraft и NASA.

PETA связывает давняя дружба с организациями «Фронт освобождения животных» и «Фронт освобождения Земли». Обе организации ФБР считает «серьёзной террористической угрозой внутри страны».

Представителей PETA не раз уличали в лицемерии: фотомодель и звезда фильмов «для взрослых» Дженна Джеймсон фотографировалась в коже, модель Кимора Ли использовала мех для собственной линии одежды а актриса Памелла Андерсон водит машину с кожаной обивкой.

Основатель организации Ингрид Ньюкирк признала факт уничтожения тысяч животных в приютах PETA, объяснив его желанием спасти бедных зверюшек от жестокого обращения. В 1970-ых годах эта женщина убивала по десятку животных в день.

Ньюкирк стерилизовала себя в 22 года, так как в принципе против деторождения.

