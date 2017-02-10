Как Трамп может победить ДАИШ

Если кто-то делал ставку на то, что решительный и непредсказуемый Дональд Трамп кардинально трансформирует обанкротившуюся ближневосточную политику Америки, следующие несколько слов откроют вам, как глубоко он заблуждался. «Сегодня мы официально объявляем предупреждение Ирану» в связи с его действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет, заявил репортерам советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн всего на 13-й день работы новой администрации. Иран?

Если вспомнить, Трамп в ходе предвыборной кампании повсюду воинственно и громогласно провозглашал в качестве важнейшего внешнеполитического приоритета разгром террористической группировки ДАИШ. Тогда откуда взялась эта внезапная конфронтация с Ираном? Хотя Флинн, судя по всему, думает иначе, ДАИШ и Иран совсем не одно и то же. Более того, они являются полной противоположностью друг другу.

Иран – естественный региональный гегемон в силу своего размера, численности населения и показателей развития. Эта преимущественно шиитская страна в течение столетий не развязывала ни одной войны. Она строит свои отношения с другими странами на основе использования мягкой силы, гордится своей инновационной экономикой, богатым культурным наследием и уважением к историко-культурному многообразию.

Группировка ДАИШ – негосударственное образование, движимое радикальной ваххабитской интерпретацией ислама, которое использует тактику жестокого насилия и террора для захвата территорий и подчинения их населения своей воле. «Эпоха террора» ДАИШ характеризуется крайней степенью нетерпимости к иным взглядам, варварским разрушением культурных и исторических достопримечательностей, а также массовым истреблением людей, которых ДАИШ считает неверными, в частности, шиитов.

И теперь Трамп, по всей вероятности, намерен проигнорировать основополагающую истину, которая и обусловила провал усилий Обамы и Клинтон на Ближнем Востоке: невозможно одновременно вступить в схватку и с Ираном, и с ДАИШ, надеясь при этом на победу. Необходимо выбрать одного противника, в противном случае Америке следует готовиться к ввязыванию в нескончаемый кровавый конфликт.

Террористические группировки, такие как ДАИШ, Аль-Каида, а также другие боевики-салафиты, укрепившиеся в многочисленных опорных пунктах на территории Сирии и Ирака, видят в Иране своего главного регионального противника. Ведь, в конце концов, Исламская Республика Иран официально поддерживает союзнические отношения как с Багдадом, так и с Дамаском. Иран обучает, вооружает и направляет войска и другие военизированные формирования, которые в настоящее время успешно уничтожают джихадистов.

Каждый раз, когда Соединенные Штаты стремятся изолировать Иран или ослабить его влияние, это приводит лишь к подрыву региональных сил, ведущих тяжелые бои с боевиками ДАИШ и Аль-Каиды.

Готов ли Вашингтон сойти со своей ошибочной политической траектории и сделать, наконец, решительный выбор между Ираном и ДАИШ? Дело в том, что если Трамп готов на такой шаг, план разгрома ДАИШ и Аль-Каиды становится очевидным и реальным, причем его осуществление практически ничего не будет стоить этому бизнесмену-президенту.

В настоящее время в Сирии и Ираке имеются в наличии все военные составляющие для разгрома ДАИШ и Аль-Каиды. Есть вооруженные силы обоих государств, усиленные отрядами волонтеров-ополченцев, действующие под единым командованием. В Сирии им оказывает поддержку российская авиация, а в Ираке – возглавляемая США международная коалиция. Кроме того, с западного фланга они защищены безопасной границей с Ливаном, а с востока — с Ираном.

Единственный недостающий элемент – договоренность всех внешних сторон о координации действий для достижения общей цели – разгрома ДАИШ и Аль-Каиды, а также об исключении каких бы то ни было иных амбиций или интересов.

Это означает, что Вашингтону придется отказаться от своей давней ошибочной идеи, согласно которой единственной реальной силой, способной вести войну против ДАИШ, являются курды и арабы-сунниты. Многоконфессиональные и полиэтнические национальные армии Сирии и Ирака, а также союзные им отряды ополчения убедительно доказывают обратное, и сегодня у них за плечами уже немало побед в войне против ДАИШ и Аль-Каиды.

Все остальные меры, не имеющие прямого отношения к главной угрозе, такие как разгром или ослабление сирийского президента Башара аль-Асада, расчленение государств, создание курдских федераций и поддержка боевиков – должны быть полностью остановлены. Вместо этого США и их союзники должны сосредоточить усилия на общей задаче: защите границ, обмене оперативными данными, срыве операций по финансированию терроризма, а также координации наиболее важных военных операций под командованием, согласованным с Россией и Сирией.

Когда Трамп впервые сядет за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ходе их пока еще не объявленной встречи, у этих двух лидеров будет прекрасная возможность поставить весь авторитет своих стран на службу общей цели.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал: «Мы будем стремиться к дружбе и добрососедским отношениям со всеми странами мира. В то же время мы будем делать это с полным пониманием, что каждая страна имеет право ставить свои интересы превыше всего». Из этого с очевидностью следует необходимость признания Америкой того факта, что Россия, Сирия, Иран, Ирак и Ливан также имеют право защищать собственные национальные интересы в своих регионах.

Если США и Россия договорятся сосредоточиться в первую очередь на разгроме ДАИШ и Аль-Каиды, это может привести к сохранению власти Асада в Сирии, а также к усилению позиций Ирана, однако, позитивный итог такого соглашения может оказаться колоссальным, имеющим поистине глобальное значение.

«Война с террором» будет выиграна, и это станет выдающимся достижением Трампа как в глазах американских избирателей, так и международного сообщества. При этом он сумеет достичь столь важной победы ценой минимальных затрат, без необходимости введения в район боевых действий американских наземных войск. Активное участие Вашингтона в разгроме терроризма откроет для Америки ближневосточные рынки, прежде недоступные из соображений политики безопасности. Кроме того, существенно оскудеют источники вдохновения и финансирования джихада во всем мире. И, наконец, Трамп получит возможность поставить себе в заслугу важнейшее, подобное некогда достигнутому Никсоном, примирение с Россией, которое отведет две страны от края пропасти военной конфронтации и ознаменует начало новой эпохи двустороннего сотрудничества.

Хотя в процессе Вашингтону, возможно, придется ослабить некоторые традиционные связи на Ближнем Востоке, ущерб от этого будет вполне умеренным. В частности, отказ от проектов администрации Обамы, связанных с курдами, поможет вернуть на правильный путь отношения с Турцией, и сложившееся у арабов, Ирана и Турции недоверие в отношении американских и курдских намерений, несколько утихнет.

Необходимо будет приструнить Саудовскую Аравию, Катар и других главных финансистов ДАИШ, Аль-Каиды и боевиков-салафитов, однако, их интересы на полях сражений Сирии и Ирака и без того пострадали в результате усиления экономической рецессии, внутренней нестабильности и конфликта в Йемене. В то же время, их инфраструктура безопасности настолько переплетена с американскими вооруженными силами, что они не могут позволить себе пойти на столкновение с Трампом по такому поводу как осужденное всем миром финансирование террористической деятельности.

Однако, ничего из перечисленного не будет достигнуто, если администрация Трампа будет по-прежнему держать курс на одновременное противостояние с ДАИШ и Ираном. На самом деле не существует никаких курдских или суннитских войск, способных в одиночку разбить ДАИШ или Аль-Каиду. Если бы Соединенные Штаты были в состоянии укомплектовать и обучить достаточное количество таких военных подразделений, Вашингтон сделал бы это в Ираке, еще в 2003 году.

Способен ли Трамп преодолеть сопротивление традиционного вашингтонского мышления в отношении Ирана, особенно учитывая то, что вокруг него собрались анти-иранские ястребы? Покажется ли ему эффективность предлагаемого альтернативного плана достаточно привлекательной, чтобы вырваться на свободу? Победит ли в нем решительный бизнес-лидер, или Америка будет иметь дело с неуверенным и неопытным политиком, который нуждается в наставлениях опытных старожилов, страдающих отсутствием новых идей?

Проблема здесь вот в чем: сирийцы, иранцы, иракцы, ливанцы и русские все равно победят ДАИШ и Аль-Каиду — с Америкой или без нее.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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