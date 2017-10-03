Китайские теледрамы завоёвывают сердца российских зрителей

Китайские телевизионные драмы становятся все более популярными в России. Эффектные старинные костюмы, хореография в стиле кунг-фу и прекрасная музыка — все эти элементы привлекают российских зрителей к китайским телевизионным шоу.

Может быть любопытно, как российские поклонники преодолевают языковой барьер и культурные различия, чтобы посмотреть китайские теледрамы. Это стало возможным, благодаря труду российских создателей субтитров.

Многие из них берут на себя переводы китайских сериалов на vk.com, крупнейшей социальной сети в России. Создатели субтитров также предоставляют самую последнюю информацию российским поклонникам о новых китайских теледрамах.

Благодаря их усилиям, российские зрители могут удовлетворить тягу к просмотру любимых китайских фильмов почти сразу, как только последний эпизод загружается в Китае.

Российская аудитория предпочитает по сравнению с другими жанрами исторические драмы, сказала Анна, член команды создателей субтитров «Aзиатский дракон». Она говорит, что они в основном переводят китайские исторические драмы.

«Азиатский дракон» был создан два года назад и собрал более 7 тысяч поклонников. Они перевели более 500 эпизодов китайских телевизионных драм, в том числе такие хиты, как «Легенда о Миюе», «Ода радости», «Агенты принцессы» и другие.

«Яркие цвета и великолепные костюмы помогают российской аудитории лучше понять древнюю китайскую культуру», — считает Анна, студентка Российского государственного университета гуманитарных наук, много лет изучающая китайский язык.

Недавно драма «Агенты принцессы» с русскими субтитрами завоевала популярность на vk.com, чем помогла создателям субтитров получить еще одну тысячу новых последователей.

Из-за своей страсти к китайским драмам все члены команды создателей субтитров добровольно занимались переводами сериалов в свободное время.

«Руководить этой командой оказалось не так сложно, потому что все наши члены любят эту работу. В первую очередь наши интересы, а не денежные вопросы заставляет нас переводить китайские драмы», — сказала Анна.

По её словам, китайские теледрамы, прийдя на замену южнокорейским, становятся новой тенденцией в России. Благодаря им, все больше и больше россиян проявляют интерес к Китаю и китайской культуре.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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