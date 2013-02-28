Миллионы женщин пользуются краской для волос, содержащей химические вещества, которые могут вызвать рак

Краски для волос, которыми пользуются миллионы женщин, содержат химические вещества, способные вызывать рак, предостерегают британские учёные.
Они говорят, что краска для окрашивания волос, которой вы пользуетесь дома, и краски, используемые в дорогих салонах, в равной степени представляют опасность для здоровья:
- Вторичные амины можно обнаружить в красках для волос, которыми пользуются миллионы людей.
- И краска для волос, которой вы пользуетесь дома, и краска из салона могут содержать опасные химические вещества.
- Они могут вступать в реакцию с дымом и парами и образовывать крайне ядовитые химикаты.
Один популярный научный журнал опубликовал письмо, в котором учёные сообщают, что химические вещества в перманентный красках для волос могут вступать в реакцию с табачным дымом и другими загрязняющими веществами в воздухе и образовывать одно из самых мощных канцерогенных соединений, известных человеку.
Однако косметическая индустрия всеми силами оспаривает предъявляемые претензии.
Данное предупреждение исходит от учёных из компании Green Chemicals в Лидсе, которые проанализировали химический состав краски для волос. Они говорят, что вся информация уже имеется, и они просто «расставили точки над и», чтобы проследить связь с раковыми заболеваниями.
Со временем они могут вступать в реакцию с табачным дымом и выхлопными газами, образуя очень ядовитые химические вещества, называемые N-нитрозамины.
Как известно, вещества, которые могут вызвать рак, запрещено использовать в косметике. Но исследователи из Лидса утверждают, что они всё же могут образовываться в ходе простой химической реакции.
Выручка от продаж одной только краски для волос для окрашивания на дому составляет около 14 890 миллионов рублей в год, и эта цифра будет расти по мере старения населения.
Один из авторов исследования, специалист в области различных химических красителей профессор Дэвид Льюис говорит: «На данном этапе мы не можем быть уверены в количестве образующихся N-нитрозаминов или уровне риска, который представляют эти соединения, но очевидно, что потенциальная опасность существует.
В интересах безопасности потребителей необходимо провести тщательное и независимое расследование для установления уровня токсичности этих соединений и потенциального риска».
Пресс-секретарь компании Green Chemicals, которая собирается выпустить свою собственную линейку «ультра-безопасных» красок для волос, сообщает, что, несмотря на многочисленные исследования, проблема опасности, которую представляют химические вещества в красках для волос, вступая в реакцию с воздухом, была упущена или игнорируется до сих пор.
Но производители настаивают на том, что возможность химической реакции давно известна.
Доктор Эмма Мередит, из Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association, заявляет, что закон запрещает использование вторичных аминов в форме, которая может реагировать подобным образом.
Джордж Хаммер, владелец крупнейшего в мире салона красоты Urban Retreat в торговом центре Harrods, говорит: «Химические компании сильно заинтересованы в том, чтобы это оставалось в тайне»
Предостережение было изложено в журнале Materials.
Через год Европейская комиссия запретила 22 вида красок для волос, которые при длительном использовании подвергают человека риску возникновения рака мочевого пузыря.
Хочу сказать пару слов о раке, но промолчу
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второй ответ
Белая мука,сахар-рафинад,теперь уже краска для волос.А ядерные отходы которые Путин за деньги хоронит в России,можно есть лодками и вдыхать тоннами.Это конечно полезно.И все молчат.Истинная причина в радиации.А остальная писанина бред,чтобы скрыть истинную причину мутации клеток.